Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru VINERI 15 FEBRUARIE 2019. O zi specială!

Astazi, Luna se va muta din guralivul Gemeni in romanticul Rac, pregatindu-ne un intreg weekend cu Luna in Rac, tocmai bun pentru a sta cufundati in starea de bine, de camin, de iubire, de tihna pe care doar un Rac o intelege cu adevarat si stie sa o ofere.

Avem nevoie de aceste zile sub Luna in Rac. In curand, mai exact Marti 19 februarie, urmeaza sa traim al doilea mare eveniment al Lunii in 2019 : superLuna plina a Zapezii sau a Foamei, dupa cum a fost ea numita in varii culturi de-a lungul secolelor. Este cea mai apropiata Luna plina de noi, de Pamant, din tot anul 2019, de aceea este Superluna. Ea va avea loc in Fecioara, deci sa ne suflecam mainile. Se lasa cu curatenie. In ganduri, in relatii, in obiceiuri, in stil de viata, in orice vei simti – sau deja simti – ca nu se mai potriveste cu cine esti acum, cu ce ai nevoie ca sa mergi mai departe bine.

Iata ce aduce weekendul in asteptarea acestei SuperLuni pline, in horoscopul de weekend aici!

Pana in weekend si pana Marti la Superluna plina, bucura-te si organizeaza-ti seara de Vineri sub romanticul Rac ce dicteaza ritmul nostru emotional !

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poti avea un vizitator astazi sau te poti intalni cu cineva si te-ai putea intreba ce vrea aceasta persoana de la tine pentru ca pare cu atentia cam distrasa si mai mult dispus sa asculte ce ai tu de spus decat sa ofere vreo conversatie. Sa stii ca se prea poate ca prietenul tau sa se fi simtit singur si sa aiba nevoie de companie. Fii flatat. Nu te teme sa te lansezi intr-un monolog despre ceva ce gasesti fascinant. Poate fi exact ceea ce are nevoie cunostinta ta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Un apel ce poate veni spre tine de la o cunostinta pare inclinat spre energia barfei. Aceasta persoana poate avea multe de spus dar nu crede orice si, mai ales, nu participa si tu la a vorbi despre altii. Scepticismul tau este demn de respect de aceasta data. Daca ce spune persoana este important, verifica faptele inainte de a da mai departe informatii sau de a actiona in orice fel. Sunt sanse sa fie totul exagerat sau complet fals.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Dorinta sa faci o cumparatura majora de un anumit fel, poate un produs de luc, te face sa iti numeri banutii azi. Dupa ce ii numeri, te-ai putea indoi ca e intelept sa treci la cumparaturi acum. Oricum azi nu e ziua in care sa iei decizia nici ca iei nici ca nu iei. Mai asteapta cateva zile si vei vedea lucrurile mai clar si vei avea o viziune mai obiectiva asupra situatiei.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO