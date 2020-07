Horoscop zilnic: Horoscopul zilei VINERI 24 IULIE 2020. În ce zonă a vieţii tale trebuie să fii mai responsabil?

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te asteapta o zi placuta azi. Oamenii pot sa nu fie asa de jucausi dar sigur vor fi implicati emotional in relatia lor cu tine. Si tu la fel, iar faptul ca va placeti si iubiti se va simti si transmite. Ai totul de partea ta ca sa iti exprimi sentimentele pentru cineva apropiat. Atmosfera aceasta va dura cateva zile, deci profita de sustinerea astrala.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai talent la scris si te exprimi usor in scris ? Se pare ca da, cel putin in aceasta perioada si iti este benefic sa iti folosesti acest dar in cariera ta. Exprima-ti si sentimentele pe care le ai pentru cineva, tot asa, in scris. Fie ca scrii unui membru de familie sau compui o scrisoare de dragoste sau un material profesional, vei fi inspirat in mod special.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi, credinta ta in puterea karmei poate fi intarita. Iti vei reaminti ca ceea ce semeni aceea culegi, ca ceea ce pui in lume se reintoarce la tine intr-o forma sau alta. Esti sensibil la emotiile altora si le intelegi problemele. Azi vei vedea cum partea generoasa din tine ocupa loc central si conduce spectacolul.

