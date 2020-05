Horoscop zilnic: Horoscopul zilei VINERI 29 MAI 2020. E vremea vindecării!

Soarele aduce vorbele

Gemenilor le place sa vorbeasca. Iar Soarele aflat acum in Gemeni, da frau liber comunicarii. Vor fi avantajati in aceasta zi scriitorii, jurnalistii, oamenii de creatie, blogger-ii. Se vor initia dialoguri, se vor purta discutii interesante.

Dar, poate cele mai importante, sunt discutiile care pleaca din suflet. Sextilul dintre Soare si Chiron aduc un dialog intersant. Daca Soarele te indeamna sa ai curaj si sa vorbesti, Chiron te indeamna sa ai si mai mult curaj ca sa asculti. E vremea vindecarii. Spune tot ce simti si viata ta poate capata un nou scop. Asculta ce ti se spune si poti gasi si alt sens.

Luna paraseste Leul si intra in Fecioara. Deciziile sunt importante. Vorbeste si asculta. Sunt o multime de informatii care apar si care iti pot fi de folos.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Diverse vesti sau schimbari de circumstante iti bulverseaza cursul zilei de azi. Trebuie sa iti folosesti creierul la maxim ca sa ramai deasupra evenimentelor. Gandeste lucrurile rational si logic si vei trece prin asta, adapteaza-te la situatii noi si fa-ti planuri proaspete pentru viitor. Astrele sunt de partea ta si succesul este aproape garantat.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Lucrurile sunt ceva mai dificile astazi pentru zodia ta si esti predispus sa simti presiunea astrala. Planurile tale sunt amanate si ai tendinta sa te tot certi cu cei dragi si oricat ai dori sa eviti, tot se intampla. Incearca sa stai calm cat de mult poti ca sa adopti o purtare mai diplomatica pentru a evita sa inrautatesti lucrurile.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este timpul sa reconsideri pozitia ta fata de anumiti oameni fata de care ai gresit in trecut sau ei fata de tine, despre caracterul si intentiile lor. Daca nu, vei ajunge sa fii mult mai suspicios de acum inainte si nu te ajuta la nimic. Mai bine ascute-ti abilitatile ca sa iti dai seama rapid cine merita timpul si prietenia ta si cine nu.

