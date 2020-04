Horoscop zilnic MARTI 28 APRILIE 2020. Gandeste si vorbeste cu atentie, ce spui nu se uita azi!

Riscam sa avem ganduri pesimiste dar atentie, sa nu le transformam si in cuvinte pesimiste care pot sa ii influenteze si pe ceilalti. In loc sa ne imaginam scenariile cele mai rele, sa adoptam constient o viziune mai roz. Oricum viitorul e o mare necunoscuta chiar si cand credem ca ne bazam pe alte modele cunoscute.

Fiecare destin e unic si are propria sa poveste pe care nimeni nu o stie.

Luna este in Rac si e bine pentru ca este despre a ne hrani sufletul si relatiile si a tine de ce ne face sa ne simtim in siguranta. Putem dezvolta idei creative datorita implicarii originalului Uranus in ecuatia astrala a zilei. Rezista tentatiei de a dori ca totul sa fie perfect de la prima incercare ; suntem in faza de dezvoltare ceea ce inseamna sa hranim conceptele pentru ca ele sa devina mai puternice. Chiar daca e dificil, tine de acest stil pentru ca va da rezultate.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este usor ca azi sa cazi intr-o rutina mentala. Din fericire, esti tipul de persoana care nu sta prea mult intr-o singura bucla de gandire si cu ochii pe pereti sau spre cer pentru urmatorul obiectiv. Mercur si disciplinatul Saturn ofera azi cadrul unei discutii sobre si iti poate pune ambitiile la indoiala. Foloseste ziua pentru o gandire structurata si sarcini mentale dificile in loc sa baltesti in ganduri care te dau inapoi.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te-ai putea simti ca si cum esti intre ciocan si nicovala in cariera azi. Autoritarul Saturen si mentalul Mercur sunt intr-o relatie ciudata, facand negocierile de afaceri si compromisurile mai dificile acum. Amana orice miscare spre inainte cand e vorba de cariera ta azi. Foloseste energia zilei ca sa te ocupi bine de sarcini cotidiane care necesita planificare in detaliu.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Azi poti sa fii pus in situatia de a te plimba cu mintea printre mai multe iluzii dragi tie. Este critic pentru tine sa realizezi ce e valoros si ce nu pentru drumul tau viitor si ce trebuie inlaturat ca sabotor din relatia cu altii. Astrele zilei de azi anunta o oarecare frictiune intre coordonatorul tau Mercur si seriosul Saturn care iti va indica exact la ce trebuie sa dai drumul.

