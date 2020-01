Horoscop zilnic MIERCURI 8 IANUARIE 2020. Ce îţi doreai cândva şi ai uitat

Daca inca exista o scanteie, fii bucuros sa stii ca o poti resuscita. Daca nu, da la o parte un vechi vis si inlocuieste-l cu unul nou, adaptat realitatii 2020! Important insa este sa ai un vis, o mare dorinta de care Jupiter sa se ocupe. In doua zile va veni eclipsa de Luna plina in Rac ce va trezi povesti vechi ce trebuie curatate, dorinte ce au fost uitate dar de care inca ai nevoie.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi este o zi inspirationala pentru tine, ganditor rapid Berbec. Lasa acele viziuni sa vina spre tine, proceseaza-le si incearca sa le verbalizezi. Multa informatie si electricitate este in aer si ar trebui sa nu ai nicio problema sa te cuplezi la ea. Deschide-ti canalele pentru cea mai buna receptie. Sa ai ceva de scris mereu la indemana ca sa iti notezi toate inspiratiile si revelatiile.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Tu esti de regula bun la a aduce oamenii laolalta. Cea mai mare putere a ta sta in faptul ca dai identitate oamenilor care si-o cauta. De fapt, esti asa de constient de diferentele dintre oameni incat faci fata cu brio schimbarilor ce duc la evolutia acestora. Astazi e foarte posibil sa te confrunti cu aspecte ce iti definesc viitorul si schimbarile sale. Pozitia pe care o adopti te ajuta sa accepti lucrurile, chiar daca implica si alti oameni si evolutia lor, si sa mergi mai departe linistit.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Oamenii sunt mult mai asemanatori decat credem, in special in zile ca azi care inseamna cam acelasi lucru pentru toata lumea. In lume au avut loc unele schimbari incredibile, in sistemele economice si sociale. Acum este timpul sa te gandesti la ce vor aduce urmatorii tai ani. Tu ai idei clare? Rosteste-le, vizualizeaza-le, deseneaza-le, creaza-le.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.