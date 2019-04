Horoscop zilnic pentru DUMINICĂ 21 APRILIE 2019. Cum îţi e cu Venus în Berbec începând de ieri?

Iata aici cum iti va merge o luna sub influenta Soarelui in zodia Taur in horoscopul special al sezonului Taur 2019!

Cuvintele ce definesc tot ce simbolizeaza Venus in vietile noastre sunt : iubire, dorinta, frumusete, pasiune, armonie, afectiune, sexualitate, creativitate, atractie, inspiratie, feminitate, estetica, imaginatie, apreciere, relatii.

energia Yin. Venus este foarte preocupata sa fim fericiti in iubire si in relatiile noastre de tot felul.

Lui Venus ii place sa fie buna si blanda si sa faca oamenii fericiti. Cu toate acestea, Venus este planeta care ii invata pe oameni cum sa se iubeasca si sa se admire reciproc precum si sa iubeasca si admire lucrurile pe care le au.

Cand Venus este in primul semn al zodiacului Berbec, dragostea reincepe in inimile noastre.

Ne entuziasmam usor de ideea unei noi iubiri, cauti mereu moduri de a readuce la pasiune actuala dragoste sau iti asumi riscuri noi in amor de care nu te temi. Pe cat de repede te aprinzi, la fel te poti si stinge. Impulsivitatea iti poate aduce belele pentru ca nu iti place nimic prea asezat, preferand putina adrenalina si tensiune in relatii. Pentru cei ce adora stabilitatea, aceasta energie este greu de suportat.

Cu Venus in Berbec, iubirea este urgenta si foarte mult in moment. Iti aduci totala implicare pasionala ca focul in interesul iubirii si acest tip de atentie aduce viata pentru orice iubit/iubita. Dar nu mereu e ceva ce poate fi sustinut.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire !

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Venus spune ca iubirea, muzica, distractia si cumparaturile pentru placere este ceea ce da sens vietii. Si tu vei avea mai clar aceasta abordare si ar fi o idee sa incepi chiar de azi. bucura-te in aceasta zi de relatia buna cu partenerul si intimitatea va fi mai profunda. Daca esti in cautare de amor, mergi in locuri publice unde poti fi vazut, in cafenele, cluburi, sali de cinema, iesiri cu prietenii. Indiferent daca iese ceva sau nu, macar stii ca te distrezi.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Venus in Berbec te indeamna azi sa iti lasi partea ma salbatica sa iasa la joaca. Poti fi mult mai interesat in placerile carnale si vei fi tentat sa faci cheltuieli mai mari pentru propria placere. Daca iti permiti, fa si asa ceva, de ce nu ? Fii atent la sanatate si nu te neglija doar pentru ca mintea si simturile iti sunt orientate total in directia amoroasa.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

A avea timp grozav petrecut cu prietenii este mereu o placere pentru tine si vei avea parte de multe asemenea momente, chiar incepand de azi daca vrei. Venus in Berbec e un tranzit in care iti merge bine si starea de spirit iti este ca o cupa de sampanie. Doresti sa cheltui banii cu prietenii si sa te veselesti pe cinste. Profita azi de ziua libera si ... ce mai astepti?

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

https://sfatulparintilor.ro/horoscop-3/horoscop-zilnic-horoscop-3/horoscop-zilnic/