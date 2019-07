Horoscop zilnic pentru MIERCURI 10 IULIE 2019. Ce drum îţi arată intuiţia?

Luna se muta din Balanta in Scorpion, Soarele este in Rac, ambele zodii de apa. Mesajul este ca trebuie sa-ti urmezi intuitia. Urmeaza calea dragostei, a adevarului, a fericirii si a implinirii. Chiar daca ti se pare un drum necunoscut, mergi inainte si vei vedea lumina. Cineva este alaturi de tine. Un inger pazitor, un lider, o figura paterna vine sa te sustina. Urmeaza lumina!

Atentie la cuvinte

Luna in Scorpion face cuadratura cu Mercur retrograd si Marte in Leu, apoi face opozitie cu Uranus. Atentie la ce cuvinte rostesti. Unele schimburi de replici pot fi ascutite, incisive si pot „taia" mai ceva ca un cutit. Pe de alta parte, unele pot fi adevarate mantre care te imputernicesc.

Romantism

De asemenea, Soarele urmeaza sa faca un trigon cu super-visatorul Neptun si te predispune la o stare euforica si romantica. Lasa dragostea sa intre in inima ta. Fii deschis!

Responsabilitatea vindecarii

Saturn si Chiron plaseaza responsabilitatea vindecarii pe umerii tai. Saturn retrograd nu glumeste. Ce probleme stagneaza in viata ta? Ce anume din viata ta nu este asa cum ai fi sperat? Ce povara grea iti apasa pe umeri? La ce te faci ca inchizi ochii?

In curand toate aceste intrebari vor avea raspunsuri clare. Judeca fiecare situatie corect si actioneaza cinstit!

Chiron elibereaza durere. Nu te poti vindeca daca nu poti simti. Indiferent care este "otrava" pe care o tii in suflet, ea trebuie curatata. Poate fi un moment dur, vulnerabil, dar la final, poti vedea lumina. Renunta la furie, la ranchiuna! Gata! E de-ajuns!

Misiunea karmica

Luna face sextil cu Jupiter si cuadratura cu Pluto si Nodurile lunare, ceea ce iti ofera oportunitatea de a te dezvolta. Imbunatateste-ti calitatile si pregateste-te pentru misiunea ta karmica.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Atunci cand esti organizat si plin de optimism iti va fi mai usor sa-ti indeplinesti visele si sa-ti onorezi aspiratiile. In acelasi timp insa este important sa faci un efort si sa intaresti legaturile cu colegii. Cere-le ajutorul, nu incerca sa faci totul de unul singur. Finantele incep sa arate bine, dar se afla, inca, intr-o situatie delicata. Asadar, ai grija.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ramai in alerta! Este cea mai sigura cale sa profiti la maximum de orice oportunitate si sansa de dezvoltare care iti vin in cale. In plus, vei gasi forta sa pui punct unei situatii din trecut ce te trage in jos. In acest fel, iti vei putea muta intreaga atentie catre viitor.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este ziua ideala pentru a-ti face ordine in viata, in special in cea personala. O discutie sincera te va ajuta sa intelegi unde esti si, totodata, ce vrei sa obtii. In acest fel, atat tu cat si persoana respectiva veti salva o multime de timp si nervi. De asemenea, vei putea pune ordine si in celalalte aspecte ale vietii astfel incat sa te poti bucura de liniste.

