Horoscop zilnic VINERI 10 IANUARIE 2020. Ziua cea mare a mult discutatei eclipse lunare!

Asadar, daca privim intamplarile din preajma acestor eclipse din acesti doi ani, vom gasi elemente comune ce tin de relatia dintre emotii, casa, camin, acasa, radacini ancestrale, mama (Rac) si ambitie profesionala, autoritate, ascensiune, pragmatism (Capricorn). Daca exista dezechilibre intre cele doua domenii, eclipsele le arata si le regleaza. Daca nu exista, tot ce e bun aici va fi amplificat.

Important este ca in timpul acestor evenimente cosmice puternice sa fim blanzi cu noi, sa ne oferim imbratisari si sustinere, sa cerem sustinere de la ghizii nostri spirituali.

Traim alte vremuri ce impun alte reactii, alte actiuni, total diferite de cele ale deceniilor anterioare. Este firesc ca unele structuri vechi sa dispara pentru a face loc altora noi, altfel nu ar exista evolutie. La fel se intampla si in vietile noastre. Facem pasi mici dar siguri spre ceva nou si necesar. Daca nu cunoastem drumul, sa ne bazam pe intuitie pe care ne-o activeaza din plin Luna aceasta in Rac. Alege ce este cel mai important pentru tine. Alege cu inima. Investeste-ti timpul, banii, energia (resurse finite) in ce conteaza pentru sufletul tau. Acestea sunt vremurile, acesta este mesajul Universului.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te vei descurca mult mai bine astazi, atat la munca cat si acasa, daca vei intra intr-un parteneriat. Eforturile individuale se pot izbi de blocaje ce iti pare de neexplicat si imposibil de inlaturat. Este forma Universului de a te forta sa o iei pe un alt drum, sa abordezi un alt mod de a rezolva lucrurile. De aceea munca in echipa te va duce departe si bine. Cooperarea si eforturile comune pentru ceva spre care munciti impreuna vor duce la succes pe absolut orice faci.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Tu esti un bun si obiectiv judecator si poti analiza situatiile foarte bine. Astazi poti primi multa apreciere pentru aceasta caracteristica a ta. Oamenii se vor uita spre tine pentru abilitatea ta de a actiona bine si obiectiv si a face lucrurile intr-un mod perfect. Poti primi vesti neasteptate ce iti cer sa calatoresti spre destinatii. Daca iti par periculoase, nu te panica, e vorba de deplasare scurta si esti protejat.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Tinzi sa fii prea critic cu tine insuti azi. Cele mai multe ingrijorari sunt insa nefondate ci doar mecanisme ale mintii obisnuite cu acest mecanism, iar tu stii asta foarte bine. Singurul mod de a te descurca cu asta este sa iti verbalizezi fricile cu cineva care iti este aproape si care te sustine. Poti avea nevoie de o a doua parere in legatura cu o situatie inainte de a te decide.

