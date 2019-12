Horoscopul Anului Nou pentru toate zodiile. Ce-ti aduce sfarsitul de an? Cum il intampini pe cel nou?

Sarbatorirea Anului Nou pleaca din timpul Imperiului Roman, cand conducator era Iulius Cezar. Se spunea ca inceputul anului nou este asociat cu Zeul Ianus cel cu doua fete: una privea nerabdatoare catre viitor in timp ce cealalta il tragea spre trecut.

Visurile si sperantele a milioane de oameni din intreaga lume sunt conectate cu Anul Nou. Se spune ca dorintele care se pun la miezul noptii devin realitate.

Horoscopul Anului Nou pentru Berbec

Urmeaza o perioada placuta in copania prietenilor si a rudelor. Oamenii apartinand semnelor de Foc vor fi irezistibil ini tinutele rosii, care se potrivesc foarte bine temperatentului lor. Barbatii si femeile Berbec vor face o buna impresie asupra oaspetilor, mai ales ca le place teribil sa fie in centrul atentiei. Atentie la consumul excesiv de alcool in aceasta perioada. Poti actiona imprudent din cauza bauturii.

Horoscopul Anului Nou pentru Taur

Taurii vor fi foarte vorbareti si se vor simti liberi de obligatii. Atmosfera de distractie fara griji ii va face sa uite de munca. Desi sunt semne de Pamant, foarte stabile si rationale, a Anul Nou isi dau voie sa se elibereze de constrangeri si inhibitii. Daca esti singur, reprezentantii sexului opus vor roi in jurul tau si iti vor face promisiuni de tot felul. Atentie sa nu te lasi pacalit. Pentru ca esti destul de gurmand, atentie la consumul excesiv de alimente. Ar fi bine sa-ti canalizezi energia spre dans si miscare si mai putin spre mancare.

Horoscopul Anului Nou pentru Gemeni

Gemenii vor avea zile de neuitat cu prilejul Anului Nou. Datorita temperamentului lor vesel si visator, atmosfera va fi una joviala si pozitiva. Pentru ca le place sa fie in centrul atentiei, cel mai probabil se vor da in spectacol cu diverse situatii. Semne de Aer, Gemenii iubesc sa ii surprinda pe ceilalti, sa fie laudati si sa adune in jurul lor fani.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.