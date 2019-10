Articol publicat in: Life

HOROSCOPUL BANILOR. Ce zodii dau lovitura în acestă săptămână

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Descoperă ce îţi pregătesc astrele pentru această săptămână pe plan financiar şi vezi ce poţi face ca să ai mai mulţi bani! BERBEC Vei da dovadă de mai multă încredere în tine în această săptămână, iar acest lucru te poate ajuta în afaceri și negocieri. Fie că vrei să vinzi sau să cumperi, ideea este că știi să te joci cu vorbele și vrăjești pe oricine se află în fața ta. În cazul în care nu stai prea bine cu banii, astrele te sfătuiesc să îți cauți un nou loc de muncă sau, dacă îți permite timpul, un al doilea job. TAUR Ca să obții ceea ce îți dorești, săptămâna aceasta vei fi supusă unor teste de neimaginat. Fie că este vorba de obținerea unei promovări sau a unui nou loc de muncă, este clar că trebuie să dai tot ce poți. Astrele sunt de partea ta și te ajută să abordezi situațiile prin care treci cu mai mult curaj și încredere în propriile forțe. GEMENI Proiectele în care ești implicat ar putea cunoaște primele rezultate financiare la finalul acestei săptămâni. Chiar dacă nu vei câștiga o sumă mare de bani, vei fi satisfăcut de faptul că ai reușit de unul singur. Fie că este vorba de o afacere proprie sau de job-ul actual, cert este că eforturile tale sunt răsplătite. RAC Încă de la începutul acestei săptămâni ai putea fi dezamăgit de ceea ce vezi în jurul tău la locul de muncă sau la școală. E posibil să fie nevoie să investești mai mult în tine dacă vrei să evoluezi, să fii promovat sau să obții rezultate bune. Astrele te sfătuiesc să muncești pentru a-ți face un renume, după care poți să te vinzi pe câți bani vrei tu! LEU Orgoliul tău ar putea să îți strice unele relații cu adevărat avantajoase financiar. Chiar dacă ești nemulțumit de partenerii sau colegii tăi, în această săptămână trebui să asculți mai mult și să vorbești mai puțin. Chiar dacă tu ești cel care are cele mai bune idei, încearcă să nu îi privești de sus pe cei cu care te afli pe aceeași poziție profesională! FECIOARĂ Săptămâna aceasta va fi bună din punct de vedere financiar. Ai toate șansele să primești o sumă de bani care te poate ajuta să îți duci un vis la îndeplinire. Nu ai dorințe absurde, așa că, cu puțin efort, totul este posibil. Încearcă să privești mai relaxat spre viitor, pentru că ești suficient de descurcăreț încât să renaști în cazul unei decăderi. Citeşte mai multe pe eva.ro loading...

