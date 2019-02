HOROSCOPUL DRAGOSTEI pentru luna februarie. Cine dă fluturii din stomac pentru stabilitate şi fidelitate

Ne dorim relatii trainice, de viitor, parteneri pe care ne putem baza, care se bucura de o buna reputatie, care ne sustin profesional si ne ofera confort emotional. Au castig de cauza relatiile benefice pentru noi pe termen lung, deci ne desprindem cu usurinta nebanuita de langa amorezii nehotarati, care ne amagesc si nu lupta pentru dragostea noastra. Dam fluturii din stomac pe stabilitate si fidelitate.

Horoscopul dragostei in luna februarie

Cuplurile bine inchegate au sansa de a-si consolida relatia, de a se logodi, casatori sau impaca, in vreme ce relatiile superficiale sunt dominate de razvratiri, reprosuri si chiar despartiri zgomotoase.

Horoscopul dragostei pentru Berbec

Nu stii exact ce vrei, asa ca ar fi bine sa te hotarasti mai intai si abia apoi sa-ti insiri pretentiile, uneori absurde – incerci sa iesi in evidenta in ochii partenerului, dar ca de multe alte ori, exagerezi. Contextul astral te indeamna sa seduci, sa cuceresti, sa-l faci gelos, in vreme ce el iti cere sa-ti asumi responsabilitati si sa te tii de promisiuni. Pentru Berbecii singuri: desi in general te tenteaza relatiile pasionale, nebunesti, interzise, in luna februarie iti doresti o dragoste ca la carte, speciala si durabila.

Horoscopul dragostei pentru Taur

Luna asta, Taurii pot sa cada in pacatul geloziei. Esti foarte posesiva si te zburlesti toata daca simti ca nu primesti toata atentia care ti se cuvine. Va fi greu sa-ti temperezi aceste porniri scoase la suprafata de Marte, dar trebuie sa o faci, de dragul linistii conjugale. Ai nevoie de confirmari, de asigurari, de promisiuni pentru a scapa de indoieli. Apoi, simti nevoia sa pui alaturi de partener o piatra de temelie, nu neaparat a unei locuinte, dar a unui plan de viitor comun.

Horoscopul dragostei pentru Gemeni

S-ar putea spune ca-ti incerci norocul in relatia de cuplu, ca vrei sa vezi cat de multe iti poate trece cu vederea partenerul. El iti face jocul si te sustine, chiar daca se simte neglijat, uneori. Ar fi echitabil sa si oferi dovezi de iubire, nu doar sa astepti sa le primesti, iar primul pas este sa gasesti mai putine scuze si sa petreceti mai mult timp impreuna. Unii Gemeni pot pierde o persoana draga, in vreme ce altii vor realiza acum ca sunt mai implicati emotional decat credeau si mai statornici, dupa multa vreme.

