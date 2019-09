HOROSCOPUL FEMEILOR pentru finalul lui 2019. Două zodii au necazuri mari pe sfârşit de an

Femeia Berbec

Stelele recomanda femeilor Berbec sa acorde atentie sportului si sa pastreze cel mai activ stil de viata, scrie secretele.com. In mijlocul verii, viteza evenimentelor va incetini si nu va mai fi nevoie de o dinamica constanta. Stabilitatea emotionala va fi compromisa din cauza tulburarilor minore.

Femeile din zodia Berbec in cea de-a doua jumatate a lui 2019 vor arata mai multa empatie si din acest motiv esential emotional va fi perturbat.

Expertii recomanda cu insistenta sa nu puna la suflet problemele altor persoane. Concentrati-va pe membrii apropiati ai familiei. Daca vrem sa-i ajutam pe vecinii nostri, atunci merita sa sa-i ajutam. In alte cazuri, merita sa renuntam la manifestarea excesiva a cordialitatii.

Succesul financiar asteapta femeile Berbec spre sfarsitul anului.

In toamna anului 2019, va puteti concentra puterea asupra gasirii unui partener, asupra formarii unei familii. In aceasta perioada vor exista nunti de succes.

In ultimele doua luni ale anului, femeile din Berbec pot deveni iritabile dar pot fi temperate. Exercitarea si activitatea fizica le vor ajuta sa faca fata negativului.

Femeia Taur

Consumul de energie in aceasta vara va creste, deci trebuie sa va concentrati doar pe sarcinile precise.

In cea de-a doua parte a anului 2019, femeia Taurul va trebui sa-si sprijine partenerul, daca este posibil, sa-l ajute. Daca faceti acest lucru, atunci intariti relatia.

In urmatoarea perioada, farmecul acestei native va creste treptat. In toamna este posibil sa va casatoriti sau sa incepeti o noua relatie.

Femeia Gemeni

Gemenii sunt sfatuiti sa se fereasca de relatiile la distanta. Conform prognozei, va fi un test dificil pentru dragoste, deci este mai bine sa nu stati departe de partener.

Lipsa energiei la mijlocul anului 2019 poate fi compensata cu ajutorul unor meditatii speciale. Este bine sa cheltuiti cu grija in acest an. Va exista un risc de a face achizitii proaste.

Spre sfarsitul anului, energia se va stabiliza. Stresul va ajunge la zero, vor aparea noi surse de emotii pozitive. A doua jumatate a verii si toamna sunt ideale pentru o odihna buna, o schimbare de peisaj, noi inceputuri si implementarea planurilor.

Femeia Rac

Perioada de varf a energiei pentru femeia Rac va veni la mijlocul verii. Aceste femei vor avea dorinta de a face totul imediat. Va exista o noua motivatie.

In ultimele luni ale anului, o astfel de agitatie poate fi riscanta, dar in vara si la inceputul toamnei puteti sa luati orice decizie. Principalul lucru – sa nu uitati de indatoriri.

Energia stelelor si a planetelor va fi creativa pentru nativele acestei zodii chiar la inceputul toamnei. In primele doua luni ale toamnei 2019, merita sa va evaluati cu seriozitate capabilitatile si sa va luati in serios munca.

In acest caz, planetele vor ajuta la stabilirea unor planuri viitoare. Astrologii le sfatuiesc pe tot parcursul perioadei urmatoare sa asculte de vocea interioara si sa se bazeze pe experienta personala, evitand sa urmeze sfatul altcuiva.

Femeia Leu

Pentru a evita problemele financiare in cea de-a doua jumatate a anului 2019, femeile Leu ar trebui sa limiteze cheltuielile.

Astrologii si specialistii le sfatuiesc sa nu cumpere nimic super-scump, sa nu ia imprumuturi si bani cu dobanda.

La sfarsitul anului, stelele si planetele pot afecta negativ sanatatea femeilor din zodia Leu. De la jumatatea toamnei, Leoaicele nu ar trebui sa-si asume o responsabilitati suplimentare. Este mai bine sa va odihniti si sa schimbati situatia inainte de Anul Nou.

Perioada de crestere a energiei va fi la sfarsitul verii. Forta fizica si intelectuala va creste, astfel incat va fi posibil sa faceti orice lucru care necesita o investitie mare de timp si energie.

Femeia din zodia Fecioara

Pentru a creste energia feminina la inceputul toamnei, Dragostea le ajuta. Trebuie sa petreceti cat mai mult timp cu pesoana iubita si cu familia.

Puteti sa va ocupati de noi afaceri la sfarsitul lunii august. In aceasta perioada va incepe o crestere brusca a energiei.

Femeia Balanta

Cea de-a doua jumatate a anului va fi foarte reusita si favorabila activitatiilor din zona carierei. Poti sa schimbi locuri de munca, sa semnezi documente importante, sa iei imprumuturi. Pana la sfarsitul toamnei, achizitiile costisitoare vor fi favorabile, scrie mesajeinspirationale.com.

Inotul, plimbarile, comunicarea cu prietenii si rudele va vor ajuta sa scapati de stres si sa va reincarcati mintea pentru actiunile ulterioare.

Toamna anului 2019 va fi plina de emotii si oportunitati pozitive pentru Balanta, dar nu ar trebui sa va relaxati si sa lasati lucrurile sa mearga la intamplare, altfel totul se va duce in jos.

Femeia Scorpion

Energia in cea de-a doua jumatate a lui 2019 este fluctuanta, perioadele de succes vor fi inlocuite cu rezultate neproductive.

Ritualurile vor ajuta la mentinerea increderii in sine si gasirea de solutii la probleme in momente dificile. Acestea sunt utile in primul rand in prima jumatate a toamnei, cand probabilitatea unor probleme neprevazute va fi mai mare.

Atat in fapte cat si in dragoste, ideile noi, gandirea inovatoare vor fi de ajutor. Toate confuziile posibile, certurile si disputele sunt rezolvate cel mai bine fara negativ si impulsivitate.

In august si septembrie puteti merge in siguranta cu o dieta, inscrieti-va la sala de gimnastica, renuntati la obiceiurile nocive.

Femeia Sagetator

Banii nu vor mai fi o problema in aceasta perioada pentru nativele cu sageti. Aveti posibilitatea sa planificati achizitii mari, sa va deschideti afaceri noi. E perioada voastra, Jupiter va sustine.

Va urma o perioada de sensibilitate si atentie din partea barbatilor. Puteti sa va intalniti, sa flirtati si sa faceti prieteni noi in orice perioada de timp.

Femeia Capricorn

In cea de-a doua jumatate a lui 2019, relatiile cu stainii se pot imbunatati. Persoanele apropiate, dimpotriva, se pot indeparta de femeile Capricorn.

Din acest motiv, nu merita sa amanati pe mai tarziu solutionarea problemelor importante. Orice cearta este mai bine sa se opreasca pana cand nu este prea tarziu. Atentia fata de oameni si sentimentele lor garanteaza succesul in dragoste si cariera. Aceasta toamna este ideala doar pentru deciziile ponderate.

Recrearea activa si sportul sunt cele doua cele mai scurte cai spre buna dispozitie si bunastare. Nici o practica feminina speciala care va ajuta la intarirea intuitiei si a energiei nu va fi inutila.

Femeia Varsator

La inceputul iernii, stelele si planetele vor fi intr-o disonanta puternica, de aceea pot aparea dificultati la locul de munca. In acest moment, astrologii le sfatuiesc pe Varsatoare sa-si concentreze toata atentia asupra iubirii.

Perioada urmatoare, este excelenta pentru nunti si romantism. Vor fi ajutate sa depaseasca orice obstacol in relatie.

In prima luna de toamna, expertii recomanda sa asculte sfatul celor dragi. Ele vor ajuta femeile Varsator in luarea deciziilor importante. De asemenea, iarna, energia lor va fi foarte scazuta. Trebuie sa va odihniti bine. Nu trebuie sa luati proiecte noi pana cand nu reusiti sa va ocupati de cele vechi.

Femeia Pesti

Astrele le vor ajuta sa creasca increderea in sine si sa atraga noroc. Este mai bine sa rezolvati toate problemele cu ajutorul diplomatiei si a bunatatii. Concesiile pentru prieteni, parteneri si cei dragi vor contribui la consolidarea relatiilor.

Pe tot parcursul verii este mai bine sa nu va refuzati odihna. Afacerile obisnuite vor aduce Pestii mai aproape de oameni, deci nu trebuie sa lupti pentru singuratate.

Toamna anului 2019 va fi un moment minunat pentru noi inceputuri, schimbari de cariera, relocari si decizii importante. Datorita influentei pozitive a planetelor, fortele Pestilor se vor recupera mai repede.