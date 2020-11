Horoscopul sfârşitului de an, realizat de Mihai Voropchievici şi Camelia Pătrăşcanu. Urmează o perioadă dificilă

Horoscopul sfârşitului de an pentru BERBEC Mihai Voropchievici

Acesti nativi sunt putin de-a indoaselea in aceasta perioada, vor fi intarzieri. Pentru Berbeci se va produce un salt calitativ in existenta lor. Va fi ceva fantastic de benefic.

Horoscop BERBEC Camelia Pătrăşcanu

Atmosfera foarte linistita si foarte calda in familie. Finalul de an este foarte relationist.

Citeste si Horoscop BANI si SUCCES NOIEMBRIE 2020. Mercur iese din retrograd. Influente in casa banilor!

Horoscopul sfârşitului de an pentru TAUR Mihai Voropchievici

Intra in discutii pentru a rezolva niste probleme. Este tot incapatanat. Trebuie sa angreneze o discutie in familie sau cu cei apropiati.

Horoscopul sfârşitului de an pentru TAUR Camelia Pătrăşcanu

Au o perioada care incepe agitat. Atmosfera este frumoasa spre final in familie. Trebuie sa se acomodeze cu situatiile. Tot felul de marturisiri.

Horoscopul sfârşitului de an pentru GEMENI Mihai Voropchievici

Dumnezeu le ofera protectie totala in ultima luna a anului. Vor avea protectie impotriva tuturor fortelor malefice, gandurilor negre, a energiilor negative.

Horoscopul sfârşitului de an pentru GEMENI Camelia Pătrăşcanu

Se gandesc la bani. Pot primi multe sfaturi. La inceput de decembrie au o atentionare pentru sanatate si o petrecere la final de an.

Horoscopul sfârşitului de an pentru RAC Mihai Voropchievici

Au o nebuloasa in minte. Un fel de mister pe care nu il poate deslusi nimeni. S-au cufundat in griji, in lucruri tainice. Sunt cufundati intr-un total mister. Doar o forta divina ii poate ajuta.

Horoscopul sfârşitului de an pentru RAC Camelia Pătrăşcanu

Au o stare mai speciala. Vor sa isi puna viata in ordine, dar urmatoarele zile sunt minunate. Se simt utili acolo unde se afla.

Horoscopul sfârşitului de an pentru LEU Mihai Voropchievici

Vor afla un adevar fantastic de important, care le poate schimba viata. S-ar putea sa vina cererea in casatorie.

Horoscopul sfârşitului de an pentru LEU Camelia Pătrăşcanu

Sa fie atenti la sanatatea lor cand au o dispozitie un pic mai nostalgica. Atmosfera foarte frumoasa la final de an.

Horoscopul sfârşitului de an pentru FECIOARĂ Mihai Voropchievici

Este o saptamana de dragoste, de ceva nou si fierbinte. Daca nu stabilise unde face Revelionul, aceasta e oportunitatea de a afla. Trebuie sa fie pasionali si exuberanti.

Horoscopul sfârşitului de an pentru FECIOARĂ Camelia Pătrăşcanu

Au grija sa ii multumeasca pe cei din jur. Sunt foarte eficiente si stiu sa rezolve lucrurile.

Citeşte restul zodiilor pe fabricatiinromania.info