Horoscopul zilei de azi, LUNI 17 FEBRUARIE 2020. Timp pentru regruparea energiei!

Luna este in Sagetator, deci sustine spiritul de aventura, fie el in lumea exterioara sau in interiorul fiintei. Da, ne-ar placea sa plecam intr-o aventura, sa ne inscriem la un curs insa e nevoie sa ne conservam energia. In vremuri ca acestea, refacerea energiei in tacere este mai recomandata. O miscare inspirata de aceasta stare este mai de succes decat o actiune impulsiva. Ignora-i pe cei ce devin anxiosi daca trebuie sa astepte, sa aiba rabdare : rabdarea de azi duce la realizarile de maine.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Derulari neasteptate ale lucrurile te pot scoate din programul pe care ti l-ai propus azi. Poti face anumite descoperiri despre oamenii din jurul tau care te vor duce la a-ti reexamina atitudinea si presupunerile despre ei si despre o situatie. Nu lasa asta sa te influenteze decisiv. Si mai presus de toate, nu lasa nimic sa te necajeasca sau sa iti deturneze planurile viitoare.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Planetele sunt de partea ta astazi ! Asta iti permite sa te misti spre realizarea planurilor tale, fara amanari si ezitari inutile. Dedica-ti mai mult timp pentru tine pentru ca te-ai cam neglijat in ultimul timp. Ai avut prea multe pe cap. Dar trebuie sa te gandesti si la sanatatea si la lookul tau. Improspateaza-ti infatisarea si gaseste timp sa te odihnesti. Meriti din plin asta si ai nevoie.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Incearca sa ramai flexibil astazi. Nu este momentul oportun sa adopti o atitudine de totul-sau-nimic si sa actionezi cu incapatanare in jurul altora. Nu insista ca viziunea si calea ta ar fi singura, altfel vei ajunge la sabii cu oameni la care tii sau sa spui lucruri pe care le vei regreta. Trebuie sa adopti o atitudine mai libera si deschisa la minte si sa ramai deschis spre solutii alternative la orice problema ai avea.

