Horoscopul zilei de MIERCURI 2 OCTOMBRIE 2019. Ca într-o oală cu presiune? Dă vina pe Pluto!

Pluto va iesi din miscarea sa retrograda a acestui an, deja la acest moment este stationar si pregatit sa reintre in direct in Capricorn acolo unde este pana in 2024. O miscare a unei planete indepartate cum e Pluto se resimte ca o tensiune in aer, atmosfera este incarcata si nu stim de ce si cu ce, putem avea stari dominate de ganduri negative. Dar in curand totul va fi mult mai bine.

Da, viata se poate simti ca si cum esti captiv intr-o oala sub presiune o data cu schimbarea planetei Pluto din retrograd in direct. Toata aceasta tensiune va fi in curand eliberata. Dar pentru azi fa tot ce poti mai bine sa iti mentii o stare calma si optimista si sa nu te ingrijorezi prea mult despre furtuna. Asa cum te simti mereu mai bine dupa ce atmosfera unei furtuni se elibereaza, asa te vei simti dupa ce Pluto reintra in miscare directa, de maine.

Din fericire, Luna este azi in Sagetator si este exact ce avem nevoie ca sa uitam de griji si sa traim mai optimist. Suntem in fata unor mari schimbari pe masura ce 2019 se apropie de final. Avem nevoie de curaj si sa privim realitatea in fata, nu e cale de intors. Insa calea este si plina de adrenalina si emotie !

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te poti simti cumva confuz in fata unor evenimente ale acestei zile si perioade ce se deruleaza in fata ta. Informatiile ce apar sunt contradictorii, directiile de urmat sunt diferite. Vocea ta interioara este cel mai bun ghid acum dar si singurul de incredere pentru tine. Ai incredere in instinctele tale si fa ceea ce iti spun ele sa faci si vei invata mai multe despre tine si despre directia pe care vrei sa o urmeze viata ta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este o zi benefica tie in care poti sa ii impresionezi pe cei din jurul tau cu punctul tau de vedere inspirat si cu intelegerea ta despre orice situatie. Vei putea sa oferi solutii inovative unor probleme majore de la locul de munca sau pentru unul din prietenii tai. Acest fapt iti da o stare de incredere si entuziasm. Nu e nevoie sa cauti tu atentie pentru ca oamenii se indreapta spre tine pentru ajutor si suport.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Aceasta zi iti solicita focusarea mai intensa pe cercurile sociale. Personalitatea ta fermecatoare te va ajuta mult sa ai impact constructiv asupra altora. Deasemenea trebuie sa identifici mai bine care sunt oamenii ce au fost impotriva ta si ti-au facut rau la reputatie pe fronul social. In mijlocul unui program agitat si plin nu uita sa ai grija de sanatatea ta!

