Horoscopul zilei de SÂMBĂTĂ 5 OCTOMBRIE 2019. Zi karmică cu Luna în Capricorn!

Marte, planeta confruntarilor, actiunilor si impulsurilor, Marte, este de acum in zodia Balantei, responsabila cu relatiile si iubirea. Marte in Balanta nu este in elementul sau dar e mai bine asa : ne anunta ca avem nevoie de un partener atat in dragoste cat si in razboi. Pana la mijlocul lui noiembrie, parteneriatele Balantei sunt acolo unde e actiunea lui Marte. Ne certam, ne pupam, ne impacam, ne certam din nou... relatiile pot deveni teren de lupta cu Marte in Balanta. Aici ne vom testa muschii aproape o luna si jumatate !

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ziua de azi se anunta a fi placuta pentru tine dar sunt sanse sa devii obsedat de anumite subiecte minore. Chiar daca ai dreptate sa te gandesti la ceva insistent, abordarea aceasta iti poate intrerupe fluxul de pace si armonie din sufletul tau dar si de acasa ori de la locul de munca, daca te duci azi la job. Este cazul sa privesti imaginea mare, de ansamblu a vietii si sa ignori maruntisurile.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Norocul ti-a zambit asupra domeniului financiar in ultimele zile si ar trebui sa fi simtit si tu asta. Unii Tauri deja au profitat de sansa si si-au crescut cheltuielile direct proportional. Este timpul sa pui o frana responsabila pe cheltuieli. Trebuie sa iti domolesti extravagantele. Fii concentrat pe conexiunea cu familia si cu cei apropiati pentru ca unele intamplari pe acest plan iti pot da o stare de insingurare pe care o poti inlatura prin prezenta si iubirea ta.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Sunt sanse sa te imbarci intr-un parteneriat mai neobisnuit. Iti va da stari de romantism sau de aventura si prietenie, depinde de persoana si de parteneriat. Daca va fi sau nu te succes pe termen lung ramane de vazut. Poti primi ajutor si suport de la aceasta persoana dar pot aparea si din alta directie total neasteptata. Oricum, aceasta oportunitate se va deschide pentru o scurta perioada de timp, deci fii rapid si hotarat.

