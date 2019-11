Horoscopul zilei DUMINICĂ 17 NOIEMBRIE 2019. Luna în Rac ne dă noi teme pentru acasă!

Luna petrece toata ziua in casnicul si emotionalul Rac, deci tema weekendului cu privire la familie si acasa continua si azi.

Avem oportunitati minunate sa intarim legaturi, sa construim sustinere profunda si satisfacatoare. Intimitatea sub toate formele ei este cheia. Lasa-ti sentimentele sa curga si apropie-te de oamenii tai de suflet. Nu e o zi pentru rationalizari sau pentru vorbit in exces.

Mercur ne ajuta, e in ultimele sale zile de retrograd si peste 3 zile este iesit din acest ultim tranzit din 2019. Luna in Rac impreuna cu Mercur creaza o baza fertila pentru gandurile si vorbele noastre in relatie cu toti cei pe care ii iubim. Pe seara, Luna intra in Leu, devenim mai jucausi si chiar gasim umor in situatii unde nu ne imaginam ca putem sa il vedem.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este o zi buna sa faci pasi curajosi spre ce iti doresti. Nu ezita, actiunea hotarata este critica. Nu te sfii din fata oportunitatilor ce pot veni spre tine chiar din mediul familial. La acest moment, o portie sanatoasa de credinta iti poate impacta viata in bine in mod dramatic, desi nu iti pare asa la prima vedere. Este totodata si timpul sa iti reevaluezi vechi relatii si sa tai crengile uscate din arborele relatiilor tale.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

In ultima saptamana au venit spre tine multe evenimente si informatii noi si poate ca te simti ca si cum ai atins o limita. Ai nevoie de timp sa le digerezi, asezi si din acest motiv te poti simti slabit si incapabil sa actionezi. Foloseste aceasta zi ca sa te odihnesti si sa iti cresti rezervele de vitalitate, altfel risti sa te epuizezi cu totul. Evita extremele si excesul din gandurile si reactiile tale. Ai grija de tine, cu alte cuvinte.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Media, publicatiile, siteurile accesate iti poate aduce o cunoastere noua si fascinanta azi. Vei dori sa discuti acestea cu prietenii tai, de aceea conversatiile pe orice asemenea subiect trebuie sa fie si sa ramana informative si benefice, mai ales ca mintea ta este asa de agila si desteapta. Sentimentele afectuoase pentru prieteni, rude si persoana draga iti vor umple inima azi. Si o seara intima cu partenerul va aduce implinire daca va avea loc.

