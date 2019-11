Horoscopul zilei JOI 14 NOIEMBRIE 2019. Confuzii în relaţii, furtuna în pahar cu apă!

Dragostea nu are camp clar si liber cand are loc acest aspect astral dat de ciocnirea intereselor reprezentate de cele doua planete.

Te simti confuz? Sau trist din pricini amoroase? Sau te simti prins intre doua iubiri? Poate nici cu banii lucrurile nu stau pe roz sau sunt cumparaturi pe care nu ti le poti permite. Oricum, sa stii ca este o furtuna intr-un pahar cu apa ce ti se pare ca poti intampina azi.

Poate fi multa vorba, multa confuzie si prea putina claritate de a sti ce sa alegi. Cel mai bine este sa lasi totul pe o alta zi. Asculta tot si adopta o atitudine relaxata pentru ca in curand vei avea si claritate.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O cunostinta apropiata ar putea impartasi cu tine un secret vital azi. Trebuie sa fii foarte discret cu aceasta informatie si sa oferi sfaturi si simpatie corespunzatoare. Abordeaza toate aspectele vietii tale intr-un mod constructiv. Actiunile tale sunt puternice acum si pot avea un efect pe termen lung asupra celor din jur. Asadar, ai nevoie sa fii atent si constient ce spui sau faci.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai dedicat timp considerabil si efort pentru un proiect si va incepe sa dea rezultate acum. Munca sustinuta si determinarea impreuna cu o buna planificare fac intotdeauna minuni. Daca ai in plan unele renovari sau reamenajari dar ai avut sau ai restrictii financiare, gaseste cai creative sa iti realizezi aceste necesitati care aduc bucurii in timpul cel mai potrivit.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi vei fi intr-un modul de functionare pe baza de credinta si incredere. Pericolul este ca poti ajunge sa ai prea mare incredere intr-o persoana care nu are cele mai bune interese. Fii sigur, asadar, de persoana in fata careia iti pui sufletul deschis. Daca ai avut unele neintelegeri in ultimele zile, fie acasa fie la munca, azi e o zi grozava sa intinzi ramura de maslin a pacii.

