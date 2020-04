Horoscopul zilei JOI 30 APRILIE 2020. Sărbătorim ultima zi dintr-o lună traită în izolare!

Luna in Leu nu lasa nicio borna depasita nesarbatorita. Si putem sa simtim ca dorim sa facem ceva special azi cand ea e in zodia regala. Aceasta ultima zi de aprilie poate aduce unele decizii. Dupa atat de mult timp trait inchisi in casa, este timpul sa revizitam aceasta situatie si sa tragem concluzii pentru noi decizii. Cum esti ? Incotro te indrepti ? Cat de mult mai suporti ? Leul (gazda Lunii) si Taurul (gazda Soarelui acum) sunt semne fixe ce indura multe dar chiar si ele isi mai ating limita de rezistenta.

Sa fim atenti, Luna cu Uranus si Saturn azi te fac si trasi intre doua directii, a respecta regulile (Saturn) si a le rupe pentru gustul libertatii (Uranus).

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Iesi din cochilia ta astazi. Vei observa ca oamenii sunt mult mai atenti si sensibili cu sentimentele tale pentru ca si ei la randul lor au o stare mai emotionala cauzata de energiile zilei. Comunicarea poate aparea mai degraba prin canale nerostite decat prin metode traditionale. Multe cuvinte pot fi inlocuite de o privire, de un clipit de ochi sau de o lunga imbratisare. Lasa-i pe altii sa afle ca ii asculti si esti aici pentru ei.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ca atunci cand joci sah, acum ai nevoie sa te gandesti cu atentie inainte de a face urmatoarea miscare. Poate fi ca oponentul tau are nevoie de mult timp pana sa faca miscarea sa urmatoare si tu esti nerabdator. Drept rezultat, iti poti lua deciziile prea pripit. Simte-te liber sa folosesti cat de mult timp ai nevoie. Oponentul tau poate gandi cateva miscari in avans fata de tine, deci concentreaza-te.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi este posibil sa nu doresti sa admiti ceva cuiva, desi stii ca este adevarat. Esti dispus sa muncesti ascunzandu-te in spatele unei bariere care s-a format intre tine si cineva apropiat sau un membru de familie. Daca insisti sa te comporti asa, poate e cazul sa te gandesti de ce mai stai in acea relatie. Insa poate decizi sa lasi garda jos.

