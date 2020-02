Horoscopul zilei LUNI 10 FEBRUARIE 2020. Moment de sinceritate absolută în relaţii!

Venus, planeta iubirii si relatiilor, este in Berbec si e in conjunctie cu Chiron si lumina se indreapta asupra relatiilor. Exista un punct de rest pentru ceva ce iti este drag si sinceritatea este abordarea cea mai buna care poate duce la indreptarea unor poduri de legatura. Daca nu esti sincer, risti sa pierzi ceva valoros.

Fii mai intai sincer cu tine si apoi cu ceilalti si rosteste ceva ce te deranjeaza.

Cu Venus in Berbec in aceasta perioada, lucrurile sunt simple in iubire: fie ma iubesti, fie nu, fie vrei sa fii cu mine, fie nu vrei. Nu exista cale de mijloc sau „asa si asa". Orice altceva decat un „da" din toata inima este de fapt un mare „nu" pentru Berbec, zodia care are nevoie mereu sa fie cea mai importanta din viata ta. Asadar, daca cineva se afla in inima ta, este momentul sa ii arati sau sa indrepti o legatura intre voi.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Relatiile care te streseaza sunt inevitabile dar trebuie sa le accepti asa cum sunt daca vrei sa iti mentii inima deschisa si copilul interior vesel. Distreaza-te chiar si cu oamenii care nu sunt cei mai potriviti pentru nevoile tale autentice si pentru personalitatea ta. Ramai deschis in fata diferentelor dintre oameni, fara sa judeci. Este uman ca oricine sa faca o greseala sau doua. Fii atent la subiecte ce pot avea la baza vinovatii, ce pot aparea urmare a activitatii lui Venus in zodia ta. Realizeaza ca esti deja suficient de bun chiar si daca nu ai mai face nimic in plus.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Energiile sunt ridicate iar tu esti si te simti vibrant si bine. Fa ceva frumos pentru tine, cumpara-ti o haina care se potriveste perfect cu starea ta sau ceva colorat pentru un colt preferat din casa. Ai nevoie de grija si atentie ; investeste energie in lucruri care te fac sa te simti calm si frumos. Este o zi excelenta pentru o scurta iesire intr-o calatorie, excursie, plimbare unde poti intalni oameni diferiti de tine. Schimbarile se intampla mult mai simplu cand esti in miscare.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

In forma sa initiala, dansul din buric nu a fost un dans de seductie si era practicat atat de barbati cat si de femei. Cand te gandesti la felul in care ai pus fundatia pentru anumite aspecte din viata ta, vei constata ca ele si-au schimbat forma de-a lungul timpului si s-au adaptat la nevoile tale. Asa evolueaza viata ta. Ocupa-te, asadar, in continuare si transforma-te intr-o noua versiune a ta. Ocupa-te de afaceri straine, invata ceva nou, o limba ce nu te gandeai vreodata ca o vei invata. Cursurile organizate si noile abilitati iti vor deveni ceva natural in timp.

