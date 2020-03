Horoscopul zilei MARŢI 17 MARTIE 2020. Beneficii de la Venus şi Lună

Au fost perioade provocatoare ce au impactat si relatiile de iubire care au nevoie de reasigurare. Sa profitam de timpul petrecut acasa cu persoana draga si sa ne reintarim sentimentele care ne leaga. Luna in Capricorn si Venus in Taur pot sa ne ofere acea reasigurare de care avem azi nevoie in timp ce tin toata lumea in imbratisarea lor.

Acest trigon favorizeaza orice fel de colaborare si valori comune.

Asta implica o atitudine responsabila din partea noastra, spune Capricornul, dar si ambitie ca sa ne facem treaba bine. Venus in Taur, la ea acasa, nu poate insa sta fara putin lux, fara putin rasfat si orice forma de stare de bine. Ce bine ca nu esti singur in aceste bucurii! Tuturor le plac clipele de rasfat si putem sa ne bucuram de ele astazi.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Productivitatea este numele jocului cu Luna in Capricorn azi in sectorul carierei tale. Succesul tau profesional este direct legat de felul in care te simti despre tine si vei primi o portie in plus de respect de sine. Fie ca primesti o recunoastere externa pentru o treaba bine facuta sau exersezi o constientizare interna pentru contributiile tale, azi e o zi in care sa iti sarbatoresti capacitatile si sa ai stima de sine.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Orice instrument spiritual pe care il ai la indemana iti poate oferi o perspectiva proaspata azi. Luna este in trigon cu Venus aflat in zodia ta iar o lumina blanda va straluci pe personalitatea ta, ajutandu-te sa apreciezi mai mult ce persoana minunata esti. Daca exista o zona in care te-ai simtit stangand sau in lipsa, azi poti primi o reasigurare pe care o asteptai. De fapt, timpul in care vorbesti cu prietenii iti va creste starea de a apartine. Imbratiseza cu drag cine esti si cine continui sa devii.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Vei avea o abilitate crescuta de a prinde si simti cele mai subtile indicii din mediu azi. Luna se conecteaza cu Venus in sectorul tau de mistere, ajutand ca impresiile suprarealiste sa pluteasca in constiinta ta. Sa ramai deschis in fata oricaror mesaje pe care le intuiesti ca sa le folosesti in mod constructiv. Poti intelege cu usurinta cum aceste noi inspiratii pe care le descoperi se pot mula perfect in lumea ta. Asculta cu atentie, exista intelepciunea Universului si aceasta iti vorbeste.

