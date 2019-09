Horoscopul zilei MIERCURI 18 SEPTEMBRIE 2019. Saturn iese din retrograd!

Cum ti s-au maturizat acestea in aceste luni ? Esti pregatit sa mergi mai departe acum ? Este bine sa fii pentru ca Saturn e pus pe treaba si nu asteapta pe nimeni. Nu mai e timp de amanari, de razgandiri, de indoieli. Trebuie sa ne asumam fiecare ce e de asumat si sa ne punem intentiile la treaba serioasa. Indiferent ce am vorbit, acum e vremea sa facem.

Ce tip de decizie karmica, de soarta, ai luat in aprilie sau de atunci incoace care acum iti impinge viata inainte? Unde te afli acum? S-au schimbat multe de atunci. Dar daca ai luat decizia serios si ti-ai facut treaba, acum te afli intr-o pozitie mai buna ca sa iti implementezi planurile. Daca nu... nu poti da timpul inapoi. Saturn, maestrul timpului, este echipat acum sa duca totul pe linie dreapta tot inainte cu ce este acum la linia de start.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Nu-i asa ca este minunat sa ai o perspectiva clara asupra viitorului ? Ea iti este adusa de Saturn care iese din retrograd. Dupa o perioada in care te-a intrebat constant care va fi directia pe care o va lua-o viata ta, se simte excelent sa stii raspunsul. Cat esti de intelept ! Totusi, aceasta intelepciune este si obositoare. Ca sa gasesti raspunsurile, te poti simti ca dupa o lunga escaladare in varf de munte spre a vorbi cu un intelept. Acum ca ai revenit inapoi in civilizatie, este un bun moment sa te odihnesti confortabil inainte de a porni la drumul descoperit.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ziua de azi poate sa iti ofere surprize placute. Aduni dovezi ca sunt mari sanse sa ai reusite in sectorul de iubire si simti ca esti pe drumul bun. Ti-ai dorit sa scapi de o anumita neclaritate datorata faptului ca Saturn a fost in retrograd. De azi intra in miscare directa. Da, ai munca de facut dar ai si raze de optimism care iti dau o mana buna de ajutor pentru a-ti ridica moralul. Bucura-te de dispozitia ta senina !

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Incearca azi sa fii mai sensibil cu oamenii din jurul tau. Poate ca esti dornic sa aduni in jur oameni care sa fie alaturi de tine pentru cauza ta. Desi esti pasionat de directia ta personala sau de un plan de afaceri, nu iti lasa egoul sa iti domine comportamentul. Primeste orice perspectiva de la alti oameni pentru ca sunt sfaturi folositoare de care ai nevoie chiar daca nu esti constient de asta.

