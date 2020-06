Horoscopul zilei MIERCURI 24 IUNIE 2020. Simţi schimbarea?

Celebreaza dragostea cu maiestuoasa Luna in Leu!

Luna este in crestere pe cer si pune o oarecare distanta intre ea si Soare. Dupa intensa eclipsa inelara de Soare pricinuita de Luna noua in Rac. Emotiile au fost puternice si ai nevoie acum de putina stralucire. Luna in Leu iti va oferi ceea ce ai nevoie, te poti rasfata, poti testa.

Incepe-ti ziua asa cum ti-ai dori sa fie, pentru ca nu poti schimba prea mult pe parcursul ei. Ai nevoie de calm, pentru a vedea mai clar lucrurile. Si nu uita, dupa furtuna intotdeauna rasare curcubeul.

Cuadratura cu Uranus si sextilul cu Chiron pot aduce o oarecare detasare. Este in regula, nu este ceva gresit. Dar este o perioada perfecta sa faci o analiza a evenimentelor recente, sa vezi cum stau lucrurile in relatia ta. Simti schimbarea?

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Viata ta este pe punctul de a cunoaste cu turnura pozitiva, pe care o vei primi cu bratele deschise. Incearca, insa, sa nu lasi emotia sa te impinga spre decizii sau actiuni pripite. Exista riscul sa obtii exact contrariul daca nu iti pastrezi calmul. Este pacat sa ratezi o asemenea oportunitate, asa ca este indicat sa te gandesti bine inainte de a actiona.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Iti faci timp sa-ti analizezi viata si s vezi cat de departe ai ajuns. Cat ti-ai dorit si cat ai realizat pana acum. Aceasta introspectie este un pas spre maturitate si spre obtinerea unui fel de autoritate. Tot ce trebuie sa faci este sa mergi mai departe cu planurile tale. Inainteaza fara teama. Astrele sunt de partea ta.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Flexibilitatea este cea mai buna cale de actiune azi. Nu insista ca tu le stii pe toate. Foloseste-te de diplomatie pentru a evita dezamagirile. Incearca sa nu minti. Onestitatea te ajuta ca ceilalti sa stie exact cu cine au de-a face, mai ales daca incepi o relatie noua. Acest lucru te va feri de certuri si tensiuni inutile.

