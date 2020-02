Ianis Hagi inclus de UEFA în echipa etapei din Europa League

Mijlocaşul român Ianis Hagi a marcat două goluri pentru Glasgow Rangers în meciul cu Sporting Braga (3-2) şi a fost inclus în echipa ideală a săptămânii în Europa League, realizată de site-ul UEFA.

Hagi a fost inclus în linia de mijloc, într-o formulă ofensivă 4-3-3, alături de japonezul Diaichi Kamada, autorul unui hat-trick pentru Eintracht Frankfurt, şi de portughezul Ruben Neves, marcatorul unui gol pentru Wolverhampton.

Nu a fost singura surpriză plăcută în urma evoluţiilor foarte bune de când a ajuns la Rangers, pentru că la meciul de joi seară, diisputat pe Ibrox Park, în faţa propriilor fani, aceştia i-au cântat pentru prima dată un cântec compus special pentru el, aşa cum se obişnuieşte să aibă jucătorii apreciaţi de suporteri în Marea Britanie.

"He's our man running down the right, his name is Ianis Hagi and he's fucking dynamite", s-a auzit aseară din tribune. "El e omul nostru, care aleargă pe banda dreaptă, numele lui e Ianis Hagi şi e dinamită", este traducerea scandării suporterilor protestanţi.

