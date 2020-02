Ianis Hagi, înşelat de iubită. Cum arată fata care l-a trădat pe fiul "Regelui" FOTO

Ianis Hagi a avut mereu o viață sentimentală discretă, dar presa a relatat despre povestea de iubire dintre fiul lui Gică Hagi și Cristina Lung, nepoata lui Silviu Lung, fost portar al Craiovei şi al echipei naţionale.

Cristina Lung este portar de handbal, la SCM Craiova, făcând parte din lotul care în stagiunea 2017-2018 a câștigat Cupa EHF. Relația dintre Ianis Hagi şi Cristina Lung nu a durat prea mult timp, iar cei doi și-au spus "adio" destul de repede.

Presa a relatat la vremea respectivă că cei doi se alintau mult. "I love you, ursuleţul meu fotbalist", "My King" şi "My Queen" erau expresiile pe care cei doi și le foloseau.

Ianis Hagi nu s-a afișat cu vreo altă fată, preferând să pună accent cât mai mult pe carieră. În schimb, Cristina Lung s-a implicat într-o altă relație, cu un băiat de care pare extrem de îndrăgostită, judecând după fotografiile sale recente de pe reţelele de socializare.