"Ianis Hagi, la Real Madrid". Anunţ BOMBĂ venit direct de pe "Santiago Bernabeu"

Fernando Hierro şi Gică Hagi au fost colegi la Real Madrid. Legenda "blanco" susţine că l-a urmărit pe Ianis Hagi şi a rămas impresionat de calităţile sale.

"Fiul lui Gică Hagi este un jucător minunat. Este dificil când eşti fiul unui tată atât de minunat ca Gică Hagi. Mereu i-am spus lui Gică că fiul lui trebuie să vină în Spania. Pentru a dărui tot talentul lui, tot ce are mai bun în el. Este la fel ca tatăl lui, are un talent minunat şi trebuie să vină în Spania. De ce nu? Este tânăr, talentat, minunat, are talent, de ce nu? Dar cel mai important este, valabil pentru toţi copiii, să uite faima tatălui său, dar copilul are mult talent şi este ceva minunat", a declarat Fernando Hierro pentru Telekom Sport.

Fernando Hierro, 51 de ani, a fost unul dintre cei mai buni fotbalişti din lume. Are nu mai puţin de 587 de apariţii pentru Real Madrid, pentru care a jucat din 1989 până 2003. Deşi a fost fundaş ce meserie, a marcat 124 de goluri pentru echipa de pe Bernabeu şi a reuşit şi 12 assist-uri. De asemenea, a jucat de 88 de ori pentru naţionala Spaniei, pentru care a marcat 30 de goluri. Are 3 Ligi ale Campionilor, 5 titluri în Spania, o Cupă a Spaniei, 4 Supercupe ale Spaniei, o Supercupă a Europei şi două Cupe Intercontinentale (n.r. - actualul Campionat Mondial al Cluburilor). La Cupa Mondială din 2018, a fost selecţioner interimar al Rusiei, după ce Lopetegui a fost dat afară pe motiv că semnase cu Real Madrid.