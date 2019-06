ICEE.fest:UPGRADE 100 debutează joi cu 200 de specialişti în internet şi noi tehnologii la Bucureşti

iCEE.fest, Interactive Central and Eastern Europe, festivalul cunoscut pentru că aduce în România toate marile companii globale din digital, încă din 2012, îşi schimbă numele şi vine cu un nou concept, începând din acest an: UPGRADE 100, scrie mediafax.ro. Cel mai amplu festival dedicat Internetului şi transformării digitale din regiune are loc joi şi vineri, la Bucureşti. Ultimele detalii şi cifrele evenimentului includ 200 de speakeri şi invitaţi, reprezentanţi ai marilor companii focusate pe Internet şi noile tehnologii. Aceştia vor urca pe cele 8 scene ale festivalului UPGRADE 100, noul concept al festivalului iCEE.fest.

Citeşte şi iCEE.fest: UPGRADE 100. Facebook va lansa o criptomonedă în câteva zile. Proiect important al gigantului IT

Peste 3.000 de profesionişti, mari companii dar şi startupuri din domeniu, din 15 ţări, au confirmat participarea. Organizatorii au anunţat că este suspendată posibilitatea de a rezerva bilete online de marţi, de la ora 18.00.

Festivalul, lansat la Bucureşti în 2012, a ajuns la cea de-a 8-a ediţie şi are o nouă poziţionare, care analizează impactul schimbărilor provocate de digital în toate domeniile de business - fără să renunţe la atenţia acordată zonei de comunicare digitală, media şi marketing online, un numitor comun, care leagă toate industriile influenţate de explozia Internetului.

„Schimbarea numelui nu vine doar ca urmare a faptului că aria de preocupări şi domeniile acoperite de festival s-au schimbat, în timp – ajungând în zone precum fintech, blockchain, e-health, guvernare publică - , dar nici focusul festivalului nu mai e strict pe Europa Centrala şi de Est, ci pe toate pieţele emergente din regiune. Avem un număr important de participanţi care vin din afara CEE iar România a ajuns la nivelul la care poate găzdui un eveniment amplu, internaţional şi relevant pentru o arie geografică mai largă", explică antreprenorul Dragoş Stanca, fondator şi organizator al festivalului.

Printre experţii care vor acoperi 11 linii de conţinut variate, care sunt listate aici, se numără co-fondatorul „Singularity University", Salim Ismail – care a numit evenimentul de la Bucureşti „cel mai mare festival de transformare digitală pe care îl cunosc, în Europa" – futuristul Matthew Griffin, celebrul speaker David JP Phillips sau fostul CEO al XPrize Foundation, Marcus Shingles.

Lor li se adaugă alţi autori cunoscuţi de cărţi, studii, dar şi experţi ai marilor agenţii de media, creaţie, producţie sau performance marketing, precum şi reprezentanţi ai unor giganţi globali ai internetului şi tehnologiei – Google, Facebook, LinkedIn, Accenture, Salesforce, Thales Alenia Space, UiPath şi mulţi alţii.

Printre cei care vor prezenta se numără şi agentul FBI Dean Kinsman, specializat în cyberwar şi securitate cibernetică.

Anul acesta, festivalul lansează şi un amplu eveniment-satelit – două scene, dintre care una, principală - dedicat startupurilor, investitorilor şi corporaţiilor interesate să investească în idei şi antreprenori aflaţi la început de drum, oferind un premiu de 50.000 de euro ideii de business care va câştiga competiţia „UPGRADE 100 Elevator Pitch".

Graţie unor sponsori, o parte din startupuri, precum şi studenţii cu probleme materiale au beneficiat de acces gratuit, pe bază de înscriere.

Din festival nu va lipsi nici anul acesta divertismentul, stand-up comedy cu celebrul actor Jeff Leach, un moderator robot, concerte live, muzică şi DJ care vor asigura buna dispoziţie în UPGRADE 100 Summer Playground, la care se adaugă diverse activări ale partenerilor evenimentului, ce se vor desfăşura în zona experimentală (indoor şi outdoor) a festivalului.

iCEE.fest: UPGRADE 100 are loc la Grand Cinema & More din Bucuresti joi şi vineri, 13 şi 14 iunie, pentru al 8-lea an consecutiv, cu sprijinul Orange, Nissan, George/ BCR, Coca-Cola, GLO, mPlatform, MedLife, Verizon Media, SalesForce, MedLife, Majoritas Academy şi a altor susţinători.

Peste 130 de experţi în digital şi tech, autori ai unor lucrări de specialitate în domeniu dar şi speakeri profesionişti din domeniul transformării digitale vor fi prezenţi în România, în 13 şi 14 iunie, festivalul aşteptând peste 4.000 de participanţi (dintre care aproape o treime din afara ţării), anunţă organizatorii.

iCEE.fest: Upgrade 100 pregăteşte pentru ediţia din 2019 an 11 linii de conţinut distincte. Unor linii ca disruptive innovation, advertising & marcom, creativity & VR/AR experiential, ecommerce & retail, digtal content & adtech, fintech & emoney, ehealth & medtech, tech & democracy, startups & investments, li se adaugă noi teme, ca AI & robotics şi video gaming & entertainment.