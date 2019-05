Idei de afaceri. Cum să faci bani acasă. Sfaturi pentru părinţii care vor să înceapă o afacere

Iata, asadar, 5 idei de afaceri care te pot ajuta sa faci bani acasa.

Idei de afaceri #1. Lucrari de artizanat

Daca iti place lucrul manual si esti priceput(a) in a crea bijuterii, decoratiuni interioare, obiecte din lut etc. ia in calcul posibilitatea de a vinde respectivele obiecte pe piata on-line. Sunt multe site-uri care accepta, contra cost, plasarea magazinului tau virtual pe platforma lor. Listezi obiectele pe internet, primesti banii si trimiti coletul catre cumparator.

Idei de afaceri # 2. Blogging

Nu e greu, mai ales daca iti place sa scrii. Gaseste un domeniu despre care ai putea sa scrii randuri intregi si treci la treaba. Pentru inceput poti gasi platforme care sa-ti gazduiasca gratis blog-ul. Apoi inscrie-te pentru a primi reclama (pe Google Adsense, de exemplu). Cu cat ai mai multi vizitatori pe site, cu atat creste posibilitatea ca acestia sa dea click pe respective reclame, iar tu sa primesti bani.

Idei de afaceri # 3. Asistenta clienti

Sunt companii care isi exertalizeaza serviciile pentru clienti. Poti, de acasa, sa preiei telefoane ale clientilor care au nevoie de asistenta pentru anumite produse sau au intrebari in legatura cu anumite servicii. Trebuie doar sa ai experienta in domeniul asistenta clienti, telefon fix si o legatura la internet.

