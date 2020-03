Ieşeancă plecată în jurul lumii, blocată în Iran din cauza coronavirus. "Au o psihoză imensă, de parcă ar veni sfârşitul lumii"

„Ceea ce vedem şi simţim e că iranienii au o psihoză imensă, de parcă ar veni sfârşitul lumii. Nu ies din casă şi nu mai sunt aşa de ospitalieri ca înainte. Se feresc de noi. Ei pun egal între turist şi coronavirus“, a mărturisit ieşeanca Nina Gavalle, pentru Ziarul de Iaşi.

Ieşeanca stabilită în Italia a început călătoria în jurul lumii cu maşina în 2014, alături de soţul ei Jon Vallejo şi fiica ei, Bianca. Prima parte a periplului a durat doar 14 luni, iar apoi au decis să ia o pauză de doi ani pentru a strânge bani. În 2017 şi-au făcut din nou bagajul şi au luat lumea din nou la colindat.

„Cu siguranţă a fost decizia vieţii noastră. Să lăsăm rutina şi să facem înconjurul lumii. Lumea zice că suntem norocoşi, aventurieri, iresponsabili“, menţiona anul trecut ieşeanca.

După ce au călătorit în aproape 80 de ţări şi au parcurs sute de mii de kilometri cu maşina, au rămas blocaţi în Iran. Ieşeanca şi familia ei sunt însă optimişti. Plănuiau să rămână câteva luni în Iran, chiar dacă nu apăreau problemele legate de virusul gripal.

„Cu toate că toate graniţele sunt închise, noi nu ne considerăm blocaţi în Iran pentru că intenţia noastră era să stăm trei luni în această minunată ţară. Dar la propriu da, suntem blocaţi“, spune ieşeanca, care este optimistă că nu vor fi pentru mult timp graniţele închise.

Nina Gavalle a spus că în prezent se află în sudul Iranului, în apropriere de graniţa cu Irak, "la căldură".

"Ştim că virusului nu prea îi place căldurica, iar graniţele nu vor sta închise pe veci“, spune românca.

Călătoria ieşencei a început în 2014, pe când Bianca, fiica Ninei şi a lui Jon, avea doar 8 ani. Au făcut un tur de 14 luni, au mers spre Siberia, Mongolia, au traversat China în Asia de Sud-Est şi după ce au vizitat zona timp de câteva luni s-au întors Myanmar şi India.

„Ne-am îndrăgostit atât de mult de călătoria noastră, încât după doi ani de muncă am revenit în aventură în vara lui 2017. Asia din nou şi după un an şi jumătate în acest minunat continent ne-am luat inima în dinţi să călătorim Africa, aşa că, după o oprire tehnică pentru a ne vizita familia la Crăciun în 2018, am intrat pe continentul african. Coasta de vest din Maroc în Africa de Sud şi ne-am întors pe coasta de est în Egipt, ţară prin care intrăm în Arabia Saudită, adică în Orientul Mijlociu. În prezent suntem în Iran şi intenţionăm să ajungem acasă după ultimii trei ani pe drum“, a povestit Nina Gavalle.

Ieşeanca blocată în Iran din cauza coronavirus, despre restricţiile impuse de autorităţi

Nina Gavalle afurmă că autorităţile iraniene au luat măsuri draconice pentru a preveni răspândirea noului virus. Pandemia a început în Iran din oraşul Qom, centru cultural şi spiritual al Iranului, iar în prezent, toate regiunile din această ţară sunt blocate.

„Nu ai libertatea de a te plimba prin Iran fără să dai raportul de unde vii şi unde pleci. Toată ziulica «afumă» mijlocele de transport, parcurile de copii sau alte obiective. În toate instituţiile publice nu se intră fără mănuşi şi mască. Nu se intră dintr-un oraş în altul fără să treci prin mâna medicilor“, descrie ieşeanca situaţia actuală din Iran.

Pe lângă faptul că nu ar putea părăsi Iranul dacă ar vrea acest lucru, Nina şi familia ei se confruntă şi cu reticienţa localnicilor faţă de turişti. „Un iranian zice despre maşina noastră că e Toyota Corona. I-am zis că nu e Corona, e Toyota Land Cruiser“, se amuză ieşeanca.

Femeia spune că se consideră norocoasă deoarece şi-a făcut prieteni în Iran în urmă cu doi ani, când ea şi soţul ei au vizitat ţara prima oară.

„Noi am fost ultimii ce au prins vaporul spre Iran, fiind conştienţi de situaţia ţării. Din cele aproape 80 de ţări vizitate, Iranul este pentru noi pe locul I“, afirmă ieşeanca.

Acum, sunt nevoiţi să rămână în Iran până se vor deschide graniţele pentru că nu îşi pot lăsa maşina. Pentru a călători cu autoturismul propriu au trebuit să obţină un Carnet de Passage et Douane, document care îţi permite să călătoreşti cu maşina în unele ţări.

Costul lui e de 250 de euro, dar au trebuit să lase şi contra valoarea maşinii drept garanţie, iar banii le vor fi înapoiaţi când returnează carnetul. Aşa că acum tot ce pot face este să aştepte. „Aşteptăm să treacă toată nebunia asta cu Monopoly şi ceaiuri!“, mărturiseşte cu optimism Nina.

Virusul gripal nu-i sperie, călătorind cu Sabino, maşina Toyota care i-a purtat în aproape 80 de ţări, au ajuns să doarmă fără încălzire la temperaturi de la -20° Celsius în Kazahstan sau la 45° Celsius fără aer condiţionat în India. Câteva săptămâni de carantină nu-i sperie şi nici nu le va şterge pofta de călătorie.