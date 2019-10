Articol publicat in: Societate

Whatsapp şi Facebook, interzise pentru poliţişti. Reacţia poliţiştilor: Vom prinde infractori cu mapa sub braţ şi cu logistică depăşită

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a transmis că aplicaţiile de telecomunicaţii mobile, dar şi aplicaţiile informatice, sunt interzise pentru a transmite informaţii conexe activităţilor de poliţie.

Un document publicat de sindicatul poliţiştilor Europol anunţă că sunt interzise folosirea smartphone-urilor, tabletelor şi aplicaţiile precum Facebook Messenger, Whatsapp sau Snapchat. "În urma mai multor dezbateri cu privire la nelegalitatea/legalitatea utilizării aplicațiilor de tip Whatsapp, Messenger Facebook, Telegram etc., avem primul document oficial al Inspectoratului General al Poliției Române care atrage atenția asupra consecințelor la care se expun polițiștii.



Pornind de la tragicul eveniment de la IPJ Timiș, unde colegul nostru, Cristian Amariei, a fost împușcat de către o persoană care a fost „dată în urmărire” pe un grup de Whatsapp de către un ofițer de la nivelul unității și până la situații în care polițiștii primesc „ordine” pe asemenea aplicații, au existat nenumărate polemici pe marginea legalității utilizării acestor mijloace de comunicare.



În realitate vorbim despre o nevoie de comunicare operativă, pe care polițiștii au suplinit-o prin diverse aplicații, tocmai pentru incapacitatea instituției de a oferi mijloace flexibile și eficiente de schimb a informațiilor și a datelor operative cu care lucrăm.



In primul rând este vorba despre încălcarea prevederilor HG 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate, ceea ce poate conduce la măsura retragerii autorizației de informații clasificate. Iar după cum bine știm, în lipsa acestei autorizații, polițiștii sunt puși la dispoziția unității și pot chiar să ajungă în situația de a li se înceta raporturile de serviciu.



De asemenea, este important de precizat că și datele cu caracter personal ale persoanelor cu care intrăm în contact sunt interzise a fi prelucrate și distribuite prin intermediul acestor aplicații, tocmai pentru că Regulamentul general pentru protecția datelor cu caracter personal (GDPR) interzice asemenea operațiuni.



Din păcate, deși suntem în anul 2019, instituția poliției încă a rămas ancorată în trecutul ei, în timp ce infractorii sunt din ce în ce mai specializați și mai bine dotați. În continuare îi cerem polițistului să prindă infractori cu mapa sub braț și cu logistică depășită moral", se arată în comunicatul Sindicatului Europol.



loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay