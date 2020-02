"Îi mulţumesc lui Dumnezeu că am avut cancer!". Mărturia cutremurătoare a fotbalistului lui Lazio

Acerbi a acordat un interviu pentru L'Ultimo Uomo, în care a povestit mai multe detalii despre cum a decurs lupta cu boala şi despre cum era viaţa lui înainte să se confrunte cu cancerul.

"Cancerul a fost norocul meu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am fost bolnav de cancer. Am descoperit că sunt bolnav în iulie 2013, când abia ajunsesem la Sassuolo. M-au operat și după 3 săptămâni eram pe teren. Nimic nu se schimbase. Continuam să mă port neprofesionist în afara terenului. Într-o zi am început să țip, "Ieși din corpul meu!", dar eu continuam să fac ce făceam de obicei. Mă culcam târziu, uneori stăteam în oraș până la 7 dimineața, beam. Nu mă mai respectam deloc, nu-mi respectam munca, nici pe cei care mă plăteau. Veneam des la antrenament băut. Fizic eram bine, pentru că mereu am fost puternic. Puteam să dorm puțin și să dau randament" a povestit Acerbi.

„Dacă nu m-aș fi îmbolnăvit de cancer aș fi ajuns în Serie B sau poate chiar m-aș fi retras. Din fericire, cineva acolo Sus mă iubea și mi-a trimis această boală. Fără ea aș fi sfârșit foarte rău. Nimeni nu m-ar fi putut salva. Sunt mulțumit de omul care am devenit în ciuda tuturor neajunsurilor mele", a adăugat fotbalistul.

Francesco Acerbi a jucat de-a lungul carierei pentru: Reggina, Genoa, Chievo, Milan, Sassuolo şi Lazio, unde evoluează şi în prezent.

Citeşte şi: FC SEVILLA - CFR CLUJ LIVE STREAM VIDEO ONLINE (ora 22:00) în EUROPA LEAGUE la DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT