Ilie Năstase a răbufnit după ce a aflat că Simona Halep are coronavirus: "Suntem toţi proşti?"

Ilie Năstase a spus că a aflat despre faptul că Simona are coronavirus de la soție și că încă nu a vorbit cu jucătoarea despre sănătatea ei.

„Am auzit vestea pentru a aflat soția de pe Facebook. Nu am vorbit cu Simona, nu cred că a vorbit nimeni. Și nici nu cred că e momentul acum”, a declarat Ilie Năstase despre dubla câștigătoare de Grand Slam, potrivit Prosport.

Ulterior, fostul jucător a avut un atac dur la adresa conducătorilor țării pentru modul în care gestionează pandemia de coronavirus.

„Domnule, cred că am luat-o razna! Ne îndeamnă să mergem la alegeri în timp ce în toate celelalte țări s-a închis totul în afară de școli. Cred că suntem proști rău de tot! Vorbesc serios! Adică ce facem noi? Nu putem merge să alegem mai târziu? Trebuie să mergem acum? Care e problema?

Adică în loc să îndemne oamenii să stea în casă, cum se face în Franța, unde s-a închis totul și doar copiii merg la școală și învață în continuare.... De ce nu copiem și noi ce fac «proștii» ăia de francezi, de nemți? La noi apar numai politicieni la TV să ne spună despre coronavirus. Păi nu se pricep în primul rând! Lăsați-i pe cei care se pricep, fraților! Nu mai ieșiți voi în față! Ce facem, ne mai trezim și noi? Mai devenim și noi bărbați vreodată în țara asta sau nu?

Eu n-am nevoie nici de Iohannis, nici de Orban! Am nevoie de doctorii care se pricep! Nu mă duc la alegeri și îi îndemn pe toți românii să nu meargă la alegeri. Cu riscul de a mă băga la pușcărie”, a adăugat Năstase.

Simona Halep se afla de două săptămâni în România, după ce a fost eliminată în sferturi în turneul de Mare Șlem de la Roland Garros. Competiția de la Paris a fost ultima disputată de Halep în acest an.

Din cauza pandemiei de coronavirus, turneele care se desfășurau în mod tradițional în Asia au fost anulate. Cel mai probabil, dacă situația epidemiologică de la Antipozi o va permite, Halep va reveni pe teren în ianuarie, la Australian Open.

„Salutare, tuturor! Am vrut să vă anunţ că am fost testată pozitiv la COVID-19. M-am autoizolat acasă şi sunt în recuperare, după ce am avut simptome uşoare. Mă simt bine, vom trece peste asta împreună”, a fost mesajul postat de Halep pe Twitter.