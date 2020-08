Ilie Năstase, cadou generos pentru soţia lui. I-a dăruit un Bentley de 240.000 de euro: "Mai am 5 maşini, dar nu se compară cu asta"

Ioana are o slăbiciune pentru mașini, iar soțul ei s-a conformat doleanțelor, mai ales că urmează să împlinească frumoasa vârstă de 45 de ani, pe 15 septembrie.

Omul de afaceri i-a dăruit o mașină superbă, din gama de lux a brandului Bentley. Noul model Continental GT Sport, în două uși, valorează 240.000 de euro.

Citeşte şi: Ioana şi Ilie Năstase, nuntă secretă în stare de alertă. Imagini unice cu cei doi miri FOTO

"De data aceasta, mașina e de la Ilie. Am primit cadou de la soțul meu o mașină pe care mi-o doream foarte mult. Acum două săptămâni, cineva a parcat în fața blocului un Bentley modelul acesta și am zis: «wow, ce mașină frumoasă». Am fost imediat în reprezentanța și am luat-o pe loc. Mai am cinci mașini, diferite mărci, dar nu se compară cu aceasta. Este de vis", a povestit pentru Click! Ioana Năstase.

Ilie Năstase şi Ioana Simion se căsătoresc, din nou, în Turcia

Pandemia de coronavirus a fost cu noroc pentru Ilie Năstase şi Ioana Simion, după ce aceştia şi-au unit destinele în plină stare de alertă. Cei doi îndrăgostiţi au dezvăluit faptul că îşi doresc o ceremonie pe vapor, în Turcia, conform okmagazine.ro.

Ilie Năstase şi Ioana Simion s-au căsătorit religios în starea de alertă, căsătoria civilă fiind făcută în anul 2019. Fostul sportiv se află la cel de-al cincilea mariaj, iar soţia lui la al doilea.

Citeşte şi: Ioana Simion, dezvăluire-şoc după nunta cu Ilie Năstase. "Mi-a spus că-mi oferă divorţul, doar să îi împlinesc o singură dorinţă!"

Ioana a dezvăluit faptul că, imediat după ce se va drumul la zboruri, vor zbura în Turcia, unde vor face o ceremonie pe vapor. În acest scop, soţia lui Ilie Năstase şi-a cumpărat o rochie de mireasă.

"Cum dau drumul la zboruri, în Turcia cu noi. Vrem să mai facem o ceremonie acolo, pe un vapor, aşa cum am visat, pentru că eu mi-am luat încă o rochie de mireasă. Dar va fi tot ceva intim, între prieteni" , a dezvăluit aceasta.

Ilie Năstase a dorit să o facă fericită pe Ioana şi i-a promis că o va face mireasă, lucru pe care aceasta şi l-a dorit încă de la prima căsătorie.

"Noi am vorbit de multe ori şi mi-a spus că, la prima căsătorie, după naştere nu avea silueta potrivită pentru o rochie de mireasă. Şi eu am băgat la cap că vrea să fie şi ea o dată mireasă şi din dragoste pentru ea am făcut-o şi a ieşit şi foarte bine. Amândoi am zis că am stat doi ani împreună şi că ar fi bine să ne unim şi să rămânem pentru totdeauna" , a povestit Ilie Năstase.