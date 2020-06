Ilie Năstase, de partea lui Ciprian Marica în scandalul sexual de la hotel: Toată lumea greşeşte

”N-am făcut nimic deosebit. Am plecat de la biserică şi am mâncat la un restaurant. A fost simplu şi frumos. Aşa am vrut să o facem, mai puţină lume, fără publicitate. Aşa a vrut soţia mea. Ciprian Marica este un prieten foarte bun, am relaţii foarte bune cu el. Ne-am asociat la Academia mea, că să facă şi el fotbal.

Soția lui Ilie Năstase, Ioana, este bună prietena cu soția fostului fotbalist și se văd destul de des. Mai mult decât atât, aceștia sunt vecini la Mamaia. Fostul tenismen susține că Ciprian Marica este un băiat bun, care a muncit în fotbal și face lucruri bune și în afară de fotbal.

Mai mult decât atât, Ilie Năstase consideră că Marica nu trebuie judecat în scandalul în care a fost implicat. Acesta susține că toată lumea greșește, fiind un lucru omenesc și nimeni nu este mai presus de greșeală.

"Dacă Marica a făcut în trecut niste trebuiri trebuie trebuie să rămână pătat de treaba asta? Toată lumea greşeşte. Este omenesc. Nimeni nu este mai presus de greşeală. Nu înţeleg atâta răutate la opinia publică. Unii care omoară copii sau femei sunt mai puţin pedepsiţi! Aici e o problemă adevărată, dramatică şi tragică. Îi scot din puşcărie mai devreme pentru bună purtare! Şi ăia au omorât oameni!. Nu ştiu cine sunt judecătorii ăia nenorociţi, că nu pot să le spun altfel... Nu e normal să mai iasă la lumina zilei cineva care a omorât! Cine sunt oamenii ăştia care îi judecă?! Spânzuraţi trebuie, nu închişi în puşcărie! Dacă erau rudele lor omorâte, tot aşa îi judecau pe criminali? Tot aşa le dădeau dacă le omorau pe cineva drag? Nu cred!" , susține Ilie Năstase.