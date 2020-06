Ilie Năstase şi Ioana Simion se căsătoresc, din nou, în Turcia. "Din dragoste pentru ea am făcut-o. Rămânem pentru totdeauna"

Ilie Năstase şi Ioana Simion s-au căsătorit religios în starea de alertă, căsătoria civilă fiind făcută în anul 2019. Fostul sportiv se află la cel de-al cincilea mariaj, iar soţia lui la al doilea.

Ioana Simion a povestit într-un interviu pentru okmagazine.ro cum l-a cunoscut pe bărbatul care a ajuns să îi fie soţ. Conform acesteia, povestea de iubire a început la un resturant pe malul mării, în anul 2018.

"Ne-am cunoscut la un restaurant pe malul mării, în 2018. Ilie a încercat să îmi ofere o băutură, cu toate că distanţa dintre mesele noastre era foarte mare şi nici acum nu ştiu cum m-a observat. Dar vorbim de Ilie, cu ochiul format. Mi-a trimis o băutură la masă, am refuzat-o şi i-am transmis că nu consum alcool. A mai încercat şi a doua oară, iar eu eram cu o prietenă şi cu fiica ei, iar cea mică mi-a spus că nu e frumos să refuz şi a trebuit să accept. Apoi mi-am îndreptat privirea către Ilie, i-am mulţumit şi i-am spus sănătate. Nu ştiu dacă au trecut cinci minute şi m-am trezit cu el la masă, cu glumiţele de rigoare, tot încercând să-mi povestească anumite lucruri, la care eu i-am spus: „Domnul Ilie, din câte ştiu eu, dumneavoastră sunteţi un bărbat căsătorit, aşa că nu ştiu dacă mai are rost să stăm de vorbă". Însă el îmi spune: „Nu, nu, că divorţez în septembrie, pe 18". L-am mai lăsat aşa vreo 10-15 minute, după care l-am întrebat iar: „Dar pe ce dată aţi spus că divorţaţi?". Ca să mă asigur că nu minte. Şi a zis din nou că pe 18 septembrie. După care am mai stat o jumătate de oră de vorbă şi am plecat separat. Făcusem schimb de numere de telefon, iar a doua zi mi-a spus că urmează să plece într-o vacanţă în Sardinia şi mi-a propus să îi fiu alături. Am acceptat şi, de când ne-am întors, am rămas nedespărţiţi" , a povestit Ioana.

Ilie Năstase este cel care a venit cu ideea de căsătoriei şi a nunţii. Soţia sa, Ioana, nu doreşte să dea prea mult din casă, în ideea că va scrie povestea de dragoste într-o carte.

"El a fost cu ideea să ne căsătorim şi să facem nuntă. Nu o să dau prea mult din casă, pentru că eu îmi doresc să scriu o carte. Însă în ziua în care eu pregătisem actele de divorţ, căci eram căsătoriţi doar civil, iar eu urma să înaintez actele şi sunasem deja avocata, mi-a zis un lucru la care nimeni nu ar fi rezistat, chiar mi-au dat lacrimile. Acest lucru se întâmpla în urmă cu vreo trei săptămâni şi m-a impresionat profund. Are legătură cu viaţa mea dinainte, deoarece pentru a divorţa de primul meu soţ, tatăl fiului meu, a trebuit să fac multe sacrificii ca să-l conving să-mi ofere libertatea. Ilie ştia că eu voi depune actele de divorţ în următoarea jumătate de oră şi mi-a spus aşa: „Îţi ofer acest divorţ, şi nu la judecătorie, cum voiam iniţial, la notar de data asta, doar că îţi cer ceva în schimb, vreau să îmi îndeplineşti o dorinţă, vreau să te fac cât mai repede mireasă". Atunci am început să plâng" , a spus soţia lui Ilie Năstase.

Mai mult decât atât, Ioana a dezvăluit faptul că, imediat după ce se va drumul la zboruri, vor zbura în Turcia, unde vor face o ceremonie pe vapor. În acest scop, soţia lui Ilie Năstase şi-a cumpărat o rochie de mireasă.

"Cum dau drumul la zboruri, în Turcia cu noi. Vrem să mai facem o ceremonie acolo, pe un vapor, aşa cum am visat, pentru că eu mi-am luat încă o rochie de mireasă. Dar va fi tot ceva intim, între prieteni" , a dezvăluit aceasta.

Ilie Năstase a dorit să o facă fericită pe Ioana şi i-a promis că o va face mireasă, lucru pe care aceasta şi l-a dorit încă de la prima căsătorie.

"Noi am vorbit de multe ori şi mi-a spus că, la prima căsătorie, după naştere nu avea silueta potrivită pentru o rochie de mireasă. Şi eu am băgat la cap că vrea să fie şi ea o dată mireasă şi din dragoste pentru ea am făcut-o şi a ieşit şi foarte bine. Amândoi am zis că am stat doi ani împreună şi că ar fi bine să ne unim şi să rămânem pentru totdeauna" , a povestit Ilie Năstase.