Iluzia optică a "Diamantului perpetuu", Cum de se deplasează când, de fapt, stă pe loc VIDEO

Noua iluzie optică, numită "Diamantul perpetuu", a invadat deja rețelele de socializare. Ea încurajează creierul să creadă că acest romb purpuriu, pe un fundal gri, se mișcă în direcții diferite, când, de fapt, el rămâne complet nemișcat. Iluzia este realizată folosind o serie de lumini intermitente în spatele imaginii.

Cercetătorii Oliver Flynn și Arthur Shapiro, care au dezvoltat acest "diamant perpetuu", îl descriu ca o iluzie optică pentru "mișcarea continuă fără echivoc într-o direcție, în timp ce niciodată nu îşi schimbă fizic locația". Arthur Shapiro a fost cel care a postat online iluzia optică.

"Mișcarea este generată în întregime prin modificarea semnalelor de contrast dintre benzile de pe marginile dimanatului și fundal", spun cei doi bărbați din studiul lor.

The perptual diamond: The diamond remains fixed in one place but appears to move up, down, left, or, right. See how far away you can be from your screen before the effect goes away. From https://t.co/XRFKTtjOfm pic.twitter.com/af7BOUCvfC