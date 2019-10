Articol publicat in: Sport

IMAGINEA ZILEI. Cum au fost surprinşi Simona Halep şi Ion Ţiriac FOTO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Simona Halep s-a deplasat, marţi, la Cluj-Napoca, unde primarul Emil Boc a numit-o cetăţean de onoare al municipiului. Pilotul aeronavei cu care a zburat Simona Halep a fost chiar Ion Tiriac. Simona Halep a publicat pe Instagram o fotografie care a atras numeroase aprecieri. Fostul lider WTA a facut o fotografie cu Ion Tiriac in rolul de pilot. In avionul privat al miliardarului s-au mai aflat Ilie Nastase, George Cosac si Alina Tecsor. Simona Halep SE MĂRITĂ. Detaliile SECRETE ale evenimentului aşteptat de toată ROMÂNIA Emil Boc a întâmpinat-o pe Simona Halep direct pe pista, iar apoi au mers la Primărie, unde sportiva a devenit cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca. Simona Halep a participat la Cluj-Napoca si la un eveniment dedicat promovarii tenisului. loading...

