Imagini dureroase la Suceava. Copiii, în lacrimi în timp ce sicriul cu trupul tatălul este dus la cimitir VIDEO

"In judetul Suceava oamenii isi plang mortii. In satul Plopeni, familia are voie doar sa priveasca din poartă cum tatăl lor trece fără insufleţire cu masina de la pompe funebre prin fata casei.

A fost adus de la spitalul judetean din Suceava pana la cimitirul din sat unde a fost ingropat. Trecand prin fata casei, sotia il jeleste pe cel cu care si-a impartit bucuriile si necazurile in viata. Era un om respectat in sat, dar si de catre membri comunitatii penticostale din care facea parte.

A fost infectat cu virusul COVID 19.

Dotarea necorespunzatoare si lipsa personalului din spital au dus la situatii tot mai grele pentru suceveni", a scris Eftimie Mitra într-o postare pe Facebook.