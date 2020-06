Imagini rare cu Simona Halep şi iubitul. Când plănuieşte să se retragă cea mai bună tenismenă română din istorie VIDEO

Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro demonstrează încă o dată cât de mare este iubirea dintre cei doi.

La un moment dat, Toni Iuruc nu a mai putut sta prea departe de ea, astfel că s-a apropiat şi i-a dat un pupic pe obraz, parcă pentru a o încuraja subtil. Cu siguranţă pupicul viitorului ei soţ a avut efect, căci ulterior Simona Halep a dat tot ce era mai bun în teren.

Simona Halep (29 ani) a cucerit 20 de titluri în cariera sa, printre care Roland Garros (2018) şi Wimbledon (2019), şi a petrecut 64 de săptămâni pe primul loc în clasamentul mondial. În prezent, jucătoarea română se află pe locul al doilea în ierarhia WTA, îngheţată după suspendarea turneelor în luna martie.

Întrebată într-un interviu când plănuieşte să se retragă, Simona a dat un răspuns foarte clar.

"Am avut senzaţia asta că am obosit în ultima perioadă. Au fost ani grei. M-am gândit şi la retragere, să fiu sinceră, însă simt că mai pot şi încă mult. De visat nu mă împiedică nimic să visez, aşa că în continuare sunt foarte motivată să merg înainte pentru al treilea Grand Slam pentru a vedea cât mai pot să fiu în top 10. Pentru că atunci când voi ieşi din top 10 cred că o să trag pe dreapta. Dar mai am, 2-3 ani eu zic că mai pot să joc. Legat de US Open eu nu prea joc bine la final de an... energia mea se duce în jos după Roland Garros şi Wimbledon... de aceea nu reuşesc la US Open să fiu foarte tare pe tot ceea ce ţine de un Grand Slam", a declarat fost No1 în ierarhia WTA.

