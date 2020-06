Imagini şocante de la violenţele din SUA. Un camion a forţat intrarea în mulţime, la Minneapolis, şoferul a fost arestat VIDEO

"A priori, niciun manifestant nu a fost rănit", potrivit unui comunicat al poliţiei locale care vorbeşte de un incident "foarte deranjant". Şoferul camionului a fost rănit, dar fără ca viaţa să îi fie pusă în pericol. El a fost condus la spital şi plasat în stare de arest.

Manifestaţia, legată de moartea, luni, a lui George Floyd, un afro-american, în mâinile poliţiei, a pornit la miezul zilei de al Capitoliul din Saint Paul, sediul parlamentului statului Minnesota. Alcătuită din circa 2.000 de persoane, aceasta se îndrepta într-o atmosferă paşnică spre centrul oraşului Minneapolis.

De-a lungul traseului, poliţişti şi soldaţi din Garda Naţională au blocat drumurile din vecinătate pentru a asigura siguranţa cortegiului. Deocamdată nu a s-a putut stabili cum a reuşit şoferul camionului să se apropie de manifestanţi. În timp ce aceştia traversau un pod rutier, el a avansat cu camionul până în mijlocul mulţimii. Potrivit unui martor intervievat de postul local KSTP, manifestanţii care veniseră pe biciclete le-au aruncat în direcţia autovehiculului pentru a încerca să îl oprească. "Părea contrariat, claxona şi continua să avanseze", a adăugat tânărul, care şi-a dat numai prenumele, Kyle. Foarte rapid, zeci de maşini de poliţie au sosit cu sirenele pornite şi i-au împins pe manifestanţi dincolo de pod.

Moartea lui George Floyd a provocat o explozie de furie în Statele Unite şi manifestaţii împotriva violenţei poliţiei în mai multe oraşe din ţară.

BREAKING: Tanker truck plows into crowd of demonstrators on Minneapolis highway. Protesters scrambled as truck battled toward them. pic.twitter.com/Q5cTF9AGB2

— David Begnaud (@DavidBegnaud) May 31, 2020

UPDATE: Truck driver under arrest and taken to hospital after driving towards protesters on closed interstate in Minneapolis, after which he was pulled from the vehicle pic.twitter.com/9KmMPcioc2

— BNO News (@BNONews) May 31, 2020