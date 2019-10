Articol publicat in: Sport

IMAGINI ŞOCANTE. Fotbalistă agresată sexual de un fan. Bărbatul, dat în urmărire generală FOTO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un fan al echipei de fotbal feminin Tigres, din Mexic, este căutat de autorităţi după ce ar fi agresat-o sexual pe Sofia Huerta, o americancă de la Houston Dash, la finalul unui meci amical. La finalul meciului amical dintre Tigres, campioana Mexicului, şi Houston Dash, Sofia Huerta a mers să se fotografieze alături de fani. În imagini se poate observa cum fanul respectiv îi cere fotbalistei să facă o poză împreună. Fata dă curs fără ezitare propunerii şi zâmbeşte larg, aparent fără să îşi dea seama că bărbatul o atinge pe sân! Bătaie CRÂNCENĂ în finala campionatului mexican. PUMNI şi PICIOARE între jucători VIDEO Jucătoarea nu a făcut nicio sesizare la poliţie, dar imaginile au devenit virale pe internet şi au provocat revoltă pe reţelele de socializare. Ca urmare a apariţiei în spaţiul public a imaginilor, clubul mexican l-a acţionat în judecată şi l-a suspendat pe viaţă de pe stadion pe bărbatul care a agresat-o pe Sofia Huerta. Bărbatul este căutat de autorităţi. loading...

