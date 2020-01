IMAGINI ŞOCANTE! Prezentatoarea TV a ajuns plină de sânge la spital. Este uluitor ce a păţit FOTO

Jade Slusarczyk a rămas marcată după ce a fost lovită în cap cu un pahar, într-un club de noapte.

"Într-o secundă mi-am luat rămas bun de la nişte prieteni şi în următoarea secundă am simţit că ceva m-a lovit în cap. Când am pus mâna, am crezut că cineva a vărsat băutura pe mine, dar apoi am văzut că sunt plină de sânge. În câteva secunde toată rochia mea era plină de sânge. Prietenul meu a alergat cu mine la toaletă. Era sânge peste tot, iar fetele care erau cu mine erau foarte îngrijorate. Sângele îmi curgea ca la robinet", a spus Jade Slusarczyk pentru Daily Mirror.

Fotbalist din liga a doua, acuzat de viol de o tânără de 18 ani. Totul a început într-un club. Ce spun anchetatorii

Medicii ajunşi la faţa locului au avut nevoie de mai multe ore pentru a-i opri sângerarea.

"Au reuşit să coasă tăietura, dar destul de curând mi s-a deschis din nou şi am început să plâng. A fost nevoie să o coasă din nou. Voi rămâne cu cicatrice", a mai spus iubita lui Jimmy White.

Paharul a fost aruncat de la o masă unde doi bărbaţi s-au luat la bătaie. Poliţia a deschis o anchetă şi încearcă să dea de urma celor vinovaţi.

"Am ieşit din casă doar de câteva ori, inclusiv când a trebuit să merg la spital pentru a-mi verifica tăieturile. Nu m-am simţit în siguranţă. Sunt neliniştită tot timpul", a mai spus Jade Slusarczyk.