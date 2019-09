Imagini terfiante la un resort de lux din Cipru, unde erau cazaţi şi români: "A fost măcel!" VIDEO

O vacanță de vis s-a transformat într-un coșmar pentru cei peste 1.000 de turiști cazați la un resort de lux, din Ciprul de Nord. Un român a povestit clipele terifiante pe care le-a trăit, în momentul exploziei unui depozit al armatei turce care a spulberat geamurile și ușile hotelului în care era cazat.

"Acum am ajuns acasă după o noapte de coșmar petrecută la resortul Acapulco de langa depozitul care a explodat", a transmis, pentru EVZ, Angelică Macau, un bărbat care a petrecut o vacanță de vis, alături de soția sa.

Era ultima zi de vacanță pentru cuplul de români. "A fost un vis urât început în miezul nopții, după ora 1.30. Acolo sunt trei hoteluri de 5 stele, un complex superb cu servicii extra care au fost facute zob", a competat Angelică Macau.

Acesta a povestit că, în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 1.30-1.45 au început să se audă bubuituri, „ca la artificii".

"Am ieșit pe balcon. Bubuiturile erau destul de puternice și am crezut că se trag salve de tun, pentru vreo sărbătoare.... Am sunat la recepție și ne-au zis să stăm liniștiți că ar putea fi artificii de la Cazino. La un moment dat, însă, o explozie puternică a cutremurat hotelul. Toate geamurile s-au făcut zob, ușile solide au fost dislocate de suflul exploziei, au sărit așchii din ele. Chiar și instalațiile sanitare de la baie au sărit", a povestit momentul turistul român.

Momentele care au urmat sunt greu de descris. Turiștii au intrat în panică, au ieșit din camere îmbrăcai sumar, așa cum se aflau în pat, desculț și au năvălit pe holuri spre ieșire. "Nu știa nimeni ce se întâmplă. Ne gândeam la cele mai sumbre scenarii, la un bombardament...", a relatat Angelică Macau.

Personalul hotelului i-a condus pe turiști pe ieșirile din spate până pe plaja din apropiere, într-o zonă cât mai protejată.

"Sus, pe deal, depozitul ardea și se auzeau bubuituri, ca și la bombe. Exploziile au continuat mai bine de două ore. Între timp, toată zona a fost izolată de armată, iar pe mare patrulau nave militare", a mai povestit românul.

L-am întrebat dacă au fost victime la resort. "Nu au fost victime la resort, dar la depozit cred că a fost măcel. Fumul gros a ajuns și pe plaja în care ne aflam. Unii au fost nevoiți să își acopere fața. Hainele mele și acum miros a fum", a răspuns Angelică Macau.

Printre cei peste 1.000 de turiști aflați, în acel moment, în cele trei hoteluri din resortul Acapulco s-au aflat și patru familii de români, dar și o tânără de 30 de ani, din Oradea, căsătorită cu un cetățean străin.

În momentele de panică, Angelică Macau a ținut legătura în permanență cu consulul României în Cipru.

"Vreau să apreciez implicarea domnului consul în Cipru, regret că nu am reținut numele, dar cu care am vorbit ore întregi la tel și care prin mine a ținut permanent legătura cu puținii români de acolo. Merită felicitari", a mărturisit românul.

Practic, Angelică Macau, la indicațiile consulului, s-a interesat câți români se află acolo, care este starea lor de sănătate și, mărturisește omul, i-a fost de un real folos discuția cu diplomatul român ca să treacă de momentele de panică.

Turiștii evacuați au petrecut noaptea pe plajă, dormind pe șezlonguri, iar personalul hotelului le-au adus cearcafuri ca să se poată înveli.

Familia de români a reușit să plece abia după ce armata turcă a permis accesul în zonă a microbuzelor care i-a transportat la aeroport.

Așa cum a relatat EVZ, despre acest incident, „France Presse" a transmis că o serie de explozii urmate de un incendiu au avut loc, în noaptea de miercuri spre joi, la un depozit de muniţii al armatei Turciei în nordul Ciprului, fără ca incidentul să se soldeze cu victime.

Deflagraţiile, a căror cauză nu este deocamdată cunoscută, au avut loc după miezul nopţii la un depozit militar turc din Catalkoy, în apropiere de oraşul Kyrenia.

Exploziile, care au durat mai multe ore, au semănat panică în rândul turiştilor cazaţi la un hotel situat pe malul mării în apropiere de depozit, clădirea fiind avariată.

Clienţii hotelului au fost evacuaţi din raţiuni de securitate. Liderul ciprioţilor turci, Mustafa Akinci, a vizitat hotelul avariat. "Principalul este că nimeni nu a fost rănit'", a declarat el.

Ministerul Apărării turc a conformat producerea exploziilor, afirmând că incendiul a fost deja „stăpânit".

O anchetă a fost deschisă pentru a se stabili cauzele acestor explozii, a adăugat ministerul citat într-un comunicat.

Ciprul este divizat în două după ce armata turcă a ocupat o treime din nordul insulei mediteraneene în 1974 după lovitura de stat vizând alipirea ţării la Grecia.

Republica Cipru, membră a Uniunii Europene, nu-şi exercită autoritatea decât în două treimi din sudul insulei, unde locuiesc ciprioţi greci.

În nord se află autoproclamata Republică Turcă a Ciprului de Nord (TRNC), unde trăiesc ciprioţi turci, susţinută de Ankara şi nerecunoscută de către comunitatea internaţională.