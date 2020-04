Imagini teribile din Italia. Un pod uriaş s-a prăbuşit VIDEO

Podul Albiano Magra, lângă Aulla, în provincia Massa Carrara, s-a prăbușit miercuri la ora 10:20, cu un zgomot asurzitor, scrie corriere.it. A fost un miracol că nu au existat victime. De obicei extrem de tranzitat, podul era aproape gol, datorită restricțiilor de circulație din Italia, lovită de epidemia de coronavirus.

Șoferul unei autoutilitare roșii, care traversa podul chiar în timpul prăbușirii, a reușit să scape și a fost transportat la spital în stare de șoc.

Medici şi asistenţi medicali din România au ajuns marţi în Italia pentru a ajuta bolnavi de coronavirus

O echipa de medici si asistente din Romania a plecat sa ajute in spitalele din Milano. Personalul medical a fost selectat pe bază de voluntariat și îi va ajuta pe medicii italieni timp de 14 zile. La plecare, premierul Ludovic Orban, secretarul de stat Red Arafat dar si ambasadorul Italiei au fost prezenti in Baza 90 sa incurajeze cadrele medicale care au ales sa plece in focarul Covid 19 din Italia.

O aeronavă a Forţelor Aeriene Române a transporat marţi medici şi asistenţi medicali din România în Italia, pe ruta Bucureşti - Timişoara - Milano, informează Ministerul Apărării Naţionale.

Aeronava militară a decolat din Baza 90 Transport Aerian Otopeni cu patru medici şi asistenţi medicali la bord. Iar, de la Timișoara, unde a făcut escală, s-au îmbarcat încă 10 membri ai echipei medicale şi un ofițer de legătură din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Personalul medical din România, selectat pe bază de voluntariat, va acţiona în Italia, la Milano, timp de 14 zile, sub egida Mecanismului de protecţie civilă al Uniunii Europene, în sprijinul sistemului medical italian, în contextul măsurilor de combatere a epidemiei COVID-19.

Premierul Ludovic Orban a participat la îmbarcarea celor patru membri ai echipei, care au decolat din București.