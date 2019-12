Imagini TERIBILE din Spitalul Judeţean Iaşi, publicate de Emanuel Ungureanu, deputat USR: "O altă COCINĂ din România!"

Emanuel Ungureanu este vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților. El a publicat imagini din curtea Spitalului Județean din Iași, despre care spune că este "o altă cocină din România.

"Spitalul "Sfântul Spiridon" din Iași, 9 decembrie 2019, ora 22.45!

Patronul politic al acestui focar de infecție este nimeni altul decât deputatul din Comisia pentru Sănătate din Camera Deputaților, Petru Movilă.

El îl susține pe actualul, fostul și eternul manager al acestei bombe biologice, numele lui este Ioan Bârliba.

Împotriva lui voi depune mâine la DNA Iași o plângere penală pentru suspiciuni cu privire la fapte de abuz în serviciu", a scris deputatul USR.

Emanuel Ungureanu a sesizat marți DNA Iași "cu privire la anumite aspecte care s-ar putea constitui în fapte de natură penală comise de managerul Spitalului 'Sfantul Spiridon' din Iași, Ioan Bârliba, alți funcționari din Comitetul Director al acestui spital dar și funcționari ai Ministerului Sănătății care au avut atribuții directe privind modul în care se desfășoară construirea și dotarea noii secții de Chirurgie Plastică și Reconstructivă-Centru de Mari Arși-Iași din cadrul aceluiași spital".

"Conform raportului Corpului de Control al Ministerului Sănătății cu numărul 6701 din data de 27.05.2019 efectuat în perioada 28.01-01.02.2019, managerul Spitalului 'Sfântul Spiridon' pe nume Ioan Bârliba ar fi comis mai multe fapte de abuz în serviciu, fals intelectual și uz de fals. În fapt, managerul Bârliba ar fi comis abuz în serviciu atunci când a achiziționat în condiții de nelegalitate mai multe echipamente medicale în intervalul 2016-2019. Vă rog să analizați: (1)- achizitia (2016-2018) netransparentă de oxigen medical de la Linde Gaz Romania SRL prin procedura negocierii directe fără publicitate (A.2); (2) -achiziția directa a unui defibrilator bifazic (A13.10) la un preț dublu decât valoarea de piață a produsului; (3)-achiziția netransparentă a sistemului Shaver pentru artoscopie (A.13.28) prin indicarea unor coduri CPV nereale în scopul evident de a include produsul în pragul valoric aplicabil achizițiilor directe (se impune aici o analiză comparativă de prețuri pentru a putea cuantifica mai exact paguba; (4)- cedarea în folosință cu titlu gratuit în favoarea Fundatiei Epitrofia Sp. Sf Spiridon a unui spațiu de 17,5 mp aflat în administrarea unității spitalicești (proprietate publica) (k.2)", se arată în plângerea depusă la DNA Iași de vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților.

Deputatul USR arată, în plângerea depusă la DNA, că "în ultimul raport întocmit de Corpul de Control al Ministerului Sănătății au ieșit la iveală multiple nereguli la Spitalul Universitar 'Sfântul Spiridon' din Iași, segmente din acest raport și analizele experților în control din Ministerul Sănătății, ridică suspiciunea rezonabilă că managerul acestei instituții, dar și alți funcționari publici, angajați ai acestui spital sau funcționari din Ministerul Sănătății, s-ar face vinovați de comiterea mai multor fapte de abuz în serviciu dar și alte fapte de natură penală." Emanuel Ungureanu le cere, de asemenea, procurorilor anticorupție, în plângerea depusă astăzi, să solicite Ministerului Sănătății "în integralitate ultimul raport efectuat de Corpul de Control al Ministerului Sănătații la Spitalul 'Sfântul Spiridon' ".

Plângere la DNA și împotriva managerului Spitalului de Psihiatrie din Socola

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus, marți, la DNA Iași, și o plângere penală împotriva managerului Spitalului de Boli Psihice Socola, pe care îl acuză, de asemenea, de mai multe fapte de abuz în serviciu.

Plângerea depusă marți de Emanuel Ungureanu la DNA se bazează pe "mai multe rapoarte succesive întocmite de Corpul de Control al Ministerului Sănătății, în care au ieșit la iveală multiple nereguli la Spitalul de Boli Psihice Socola, segmente din aceste rapoarte și analize ridică suspiciunea rezonabilă că managerul acestei instituții, dar și alți funcționari publici, angajați ai acestui spital, s-ar face vinovați de comiterea mai multor fapte de abuz în serviciu. Conform rapoartelor Corpului de Control ale Ministerului Sănătății din perioada 28.01.2019-01.02.2019, respectiv cel întocmit în urma controlului din perioada 02.10.2019-04.10.2019, managerul Institutului de Boli Psihice Socola, Oprișanu Ovidiu Gabriel ar fi comis mai multe fapte de abuz în serviciu."

El le cere și în acest caz procurorilor DNA să "solicite în intergralitate ultimele rapoarte al Corpului de Control al Ministerului Sănătății care vizează Institutul Socola și să solicitați Corpului de Control un nou control amănunțit care să verifice cu atenție achizițiile efectuate de această instituție în timpul mandatului domnului Oprișanu precum și modul de organizare a concursurilor în această unitate sanitară, existând suspiciuni că actualul manager ar fi încasat sume importante de bani drept mită, prin interpuși, de la mai multe cadre medicale care ar fi fost angajate în condiții nelegale la Spitalul din Socola".

În plângerea depusă la DNA de Emanuel Ungureanu se arată că "în conformitate cu mai multe rapoarte ale Corpului de control, la capitolul organizare concursuri, exista mai multe încălcări legislative, astfel:

a. Organizarea concursurilor și a examenelor, pentru dosarele verificate, in perioada supusă controlului, s-a realizat fara respectarea prevederilor legale incidente.

b. Institutul a organizat unele concursuri fara a avea posturi vacante in statul de functii valabil la data concursului.

c. In majoritatea dosarelor verificate, comisiile de concurs si cele de soluționare a contestatiilor au fost numite cu încalcarea dispozitiilor legale.

d. In cazul unora dintre candidati, dosarele de înscriere la concurs sunt incomplete, neorganizate si fara semnatura sau avizul personalului cu atributii in acest sens.

e. La unele dosare de concurs nu au fost identificate procesele verbale după finalizarea fiecărei probe a concursului precum și raportul final care ar fi trebuit întocmite de comisia de concurs, ceea ce indică fie inexistența acestora, adică încălcarea dispozițiilor legale de către comisia de concurs ce avea obligația de a întocmi aceste documente, fie o gestionare deficitară a dosarelor de concurs organizate la nivelul Institutului.

f. Nu au fost respectate termenele limită prevăzute de legislația în vigoare privind organizarea și desfășurarea concursurilor.

g. In unele cazuri, comisiile de concurs încalcă obligațiile asumate prin deciziile prin care au fost constituite, exemplu fiind concesia făcută candidaților de a aduce completări la dosarele depuse peste termenul prevăzut de legislația în vigoare."

De asemenea, "pe baza rapoartelor menționate vă rog să verificați achizitionarea de către Spitalul Socola al unui autorefractometru și nepunerea acestuia în funcțiune", se arată în plângere.

"Ambulatoriul integrat din cadrul spitalului are aprobat în structură mai multe cabinete prin care există posibilitatea asigurării de asistență medicală atât pacienților internați în regim de acuți cu o stare somatică precară, dar și pacienților aflați în regim de spitalizare continuă cronici cu durata medie de spitalizare între 60 și 90 de zile. O parte din aceste cabinete funcționează cu medici angajați ai Institutului, pentru specialitățile Neurologie, Recuperare, medicină fizică și balneologie, Obstetrică-ginecologie, Stomatologie. Cabinetul de medicină internă funcționează cu un medic cu contract de prestări servicii", potrivit plângerii depuse la DNA.

Ce alte nereguli sunt sesizate în plângere:

"Cabinetul ORL a funcționat în regim prestări servicii, în prezent este nefuncțional, din cauza lipsei unui medic.

Cabinetele de Endocrinologie și Oftalmologie sunt nefuncționale, în cazul cabinetului de endocrinologie existând un post vacant de medic, și conform statului de funcții există angajat un asistent medical generalist, în persoana doamnei Pastramă Cristina Elena, iar în cazul cabinetului de Oftalmologie postul de medic primar oftalmologie este ocupat de dr. Oprișanu Ovidiu Gabriel, care pe perioada deținerii funcției de manager are contractul individual de muncă suspendat și postul de asistent medical generalist este vacant.

În cazul cabinetului de oftalmologie, s-a constatat la verificarea acestuia că este amplasat într-un spațiu igienizat, și dotat cu un autorefractometru, în valoare de 56.700 lei, cu TVA, achiziționat în anul 2016, prin contractul nr. 7845/13.05.2016, în urma unei proceduri interne de achiziție directă care s-a realizat în urma unui anunț publicitar.

De la data achiziționării și până la momentul controlului (ianuarie 2019), acest aparat nu a fost pus în funcțiune și nu a fost utilizat, managerul Institutului, medic primar oftalmolog, nedesfășurând în perioada verificată activitate medicală și nici nu a existat un alt contract individual de muncă pe perioadă temporară/contract de prestări servicii cu un alt medic specialist oftalmolog."