Articol publicat in: Politica

IMAGINILE ZILEI. Ce membru marcant al PNL se pregăteşte AŞA de guvernare VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Imagini uluitoare cu un ministru PNL care se pregăteşte de guvernare. Daniel Funeriu face knock-out sacul de box şi spune că se simte bine Daniel Funeriu vrea să fie în formă pentru revenirea dreptei la guvernare. Fostul ministru al Educaţiei, care a reformat Bacalaureatul prin introducerea camerelor de supraveghere, a postat un videoclip edificator pe facebook. Daniel Petru Funeriu este un chimist și politician român, din 2009 ministru al învățământului în guvernul Boc II până în februarie 2012. În 1988 a fugit din România comunistă, de unul singur, în Franța, la vârsta de 17 ani. În liceu a fost elev olimpic internațional la chimie. În anul 1999 a obținut titlul de doctor în chimie la Universitatea Louis Pasteur din Strasbourg, sub coordonarea laureatului Nobel în chimie, profesorul Jean Marie Lehn. Între 1999 și 2006 a activat ca cercetător științific la The Scripps Research Institute, La Jolla, California și la AIST, Amagasaki, Japonia. În anul 2006 a obținut un grant de cercetare oferit de Uniunea Europeană (UE), de 2 milioane de euro (Marie Curie Excellence Grant, cel mai competitiv proiect UE, cea mai mare finanțare acordată de UE pentru un proiect individual). Tot în 2006, a fondat o echipă de cercetare în cadrul Universității Tehnice München. În 2007 a candidat din partea PLD la alegerile europarlamentare pe poziția a patra, prima poziție neeligibilă, iar din 2008 a devenit europarlamentar. În 2009, după fuziunea PDL cu PLD, a candidat din nou, dar fiind plasat de partid pe poziția a 14-a, nu a mai obținut un nou mandat. La data de 23 decembrie 2009, cu ocazia formării guvernului Boc, a fost numit ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului. loading...

