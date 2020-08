IMAGINILE ZILEI. Mega-petrecere într-un parc acvatic din WUHAN. FOTO şi VIDEO

China, locul de unde a apărut epidemia de COVID-19 la sfârşitul anului trecut, a reuşit să ţină sub control în mare parte virusul, raportând doar câteva zeci de noi cazuri zilnice în ultima perioadă potrivit datelor oficiale.

Metropola Wuhan (centru), izolată de restul lumii timp de 76 de zile în perioada ianuarie-aprilie, a revenit treptat la normalitate după ce a fost primul oraş de pe glob plasat în carantină pentru stoparea transmiterii coronavirusului.

Coronavirus în China. Wuhan sărbătoreşte ieşirea din carantină cu un spectacol de lumini

În weekendul care a trecut, Water Park-ul Maya Beach s-a dovedit neîncăpător pentru petrecăreţii în costume de baie care au dansat aproape unii de alţii pe fundalul sonor al muzicii electronice fără să poarte mască de protecţie.

Parcul de distracţii şi-a redeschis porţile în iunie şi limitează afluenţa la 50% din capacitate, potrivit presei locale. Totodată, femeile beneficiază de o reducere de 50% din preţul biletului.

Participanţii numeroşi s-au bălăcit în piscină, plutind în câte un colac portocaliu, singuri sau însoţiţi.

Imaginile difuzate de AFP au suscitat comentarii acerbe pe reţelele de socializare, în contextul în care peste 21 de milioane de persoane pe întreg globul au fost infectate cu COVID-19, iar 766.000 au decedat.

''În felul acesta, putem provoca un al doilea sau un al treilea val epidemic! Este o prostie...'', a scris un internaut pe Twitter.

Deşi mulţi chinezi continuă să-şi limiteze deplasările şi să poarte mască în public, oraşul Wuhan încearcă să-şi relanseze economia grav afectată de epidemie la începutul anului.

Provincia Hubei, a cărei capitală este oraşul Wuhan, şi unde nu au mai existat cazuri noi de contaminare din luna mai, oferă de asemenea acces gratuit în 400 de puncte de atracţie turistice.

IN PHOTOS: Wuhan locals enjoy live performance on August 15, 2020 as they cool off in a swimming pool in Wuhan, China — the epicenter of the COVID-19 pandemic. (Photos from STR via @AFP) #COVID19 pic.twitter.com/FzXctWEFIN