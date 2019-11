CASTIGATOR ÎMI PLACE DANSUL 2019. Şase dansatori îşi dispută marele premiu de 100.000 de lei

CASTIGATOR ÎMI PLACE DANSUL 2019. Telespectatorii au ales, sambata seara, prin vot SMS, cei sase finalisti "Imi place dansul" care se vor lupta pentru marele premiu de 100.000 de lei in Marea Finala din 9 noiembrie, difuzata incepand cu ora 22:00, la Kanal D. Castigatorul va fi anuntat, in direct, in urma voturilor telespectatorilor, prin vot SMS.

Tema propusa in Semifinala "Imi place dansul" pe care au performat dansatorii – Musical – le-a dat emotii uriase acestora. Competitia a fost cu atat mai intensa, cu cat probabilitatea de a fi eliminati era si mai mare; prezentatorii emisiunii au facut marele anunt, acela ca vor urma eliminari in masa, trei dintre dansatori urmand ca la finalul editiei, sa paraseasca competitia de dans.

In Semifinala de sambata trecuta, ultimii 5 concurenti clasati in topul juratilor au intrat automat in zona de risc, unul dintre acestia fiind salvati prin votul publicului, iar cel de-al doilea, in urma deliberarii juratilor. Astfel, Alina a fost salvata de votul publicului (votata in procent de 46%), iar Alexandru, de catre jurati. Cei doi au intrat astfel automat in Marea Finala de sambata aceasta. Ceilalti trei, Mihai, Cesima si Louis au parasit competitia "Imi place dansul".