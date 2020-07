Împăcare-surpriză în showbizzul românesc. Îi despart 30 de ani, dar au ajuns la concluzia că nu pot trăi unul fără altul

“Domnule Turda, să fii cu orice femeie din viața ta pe jumătate cum ai fost cu mine și garantat nu va rămâne nici jumătate din timpul pe care l-am stat eu cu tine!”, a scris, recent, Nicoleta Voicu în mediul online, insinuând faptul că atitudinea artistului n-ar fi fost una tocmai ireproşabilă.

“Am pe an peste 150 de concert. Admiratoare sunt, eu le admir, cine poate să mă admire. M-am lecuit, nu comentez. Eu am trecut cu stoicism în toată treaba asta, am văzut că e o chestie neserioasă și gata. Eu nu sunt lemn-tămâie, poate mai apar cu cineva la braț. Cred că va fi o relație foarte discretă, prea multă publicitate nu e bună. S-a exagerat mult, eu am vrut un lucru serios, dar nu a ieșit. Trebuie să vorbim mai puțin sunt niște intimități care nu trebuie date publicității”, a spus, în trecut, Gheorghe Turda, într-o emisiune TV.