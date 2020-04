Impresionant! Un pensionar şi-a donat economiile spitalului din Cugir. Ce l-a determinat să facă acest gest

”Mă numesc Ionescu Mircea, am 87 de ani. Sunt de 70 de ani în Cugir, am lucrat la Uzina Mecanică. Am avut soția bolnavă, a fost internată în multe spitale și centre de recuperare din țară. Ne-a ajutat foarte mult statul și pentru asta noi îi foarte mulțumim și noi trebuie să mulțumim statului, să ajutăm la necaz. Statul suntem noi”, şi-a motivat Mircea Ionescu donaţia.

”Zilele trecute am fost sunat de un pensionar din Cugir care si-a manifestat dorința de a dona suma de 10.000 RON pentru echipamente destinate luptei împotriva coronavirusului, doar să îl ajutam cu actele bancare. Doresc să îi mulțumesc public în numele celor care vor beneficia. RESPECT!” a scris pe Facebook primarul localității, Adrian Teban.